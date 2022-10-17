Раскрыто влияние никотина на женщин

Ученые из Европейской коллегии нейропсихофармакологии (ECN) раскрыли влияние никотина на женщин. Кратко о результатах исследования сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!

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В ходе экспериментов специалисты наблюдали за воздействием никотина на нервную систему десяти молодых участниц. Соединение вводили в кровь, после чего оно связывалось с ферментами, отвечающими за выработку гормонов. Затем исследователи «подсвечивали» белки с помощью радиоактивных меток, что позволило проследить происходящие процессы в мозгу и гормональной системе.

Выяснилось, что даже малое количество никотина снижает в глубоких слоях мозга концентрацию фермента CYP19A1 С, участвующего в производстве эстрогена. Изменения затронули таламус — отдел мозга, отвечающий за анализ, отбор и передачу сигналов от органов чувств.