5 ошибок при чистке зубов, которые делают многие

Кажется, что чистка зубов — это простой процесс, которым каждый из нас владеет с детства. Но опыт стоматологов показывает, что далеко не все умеют правильно чистить зубы. Это касается как взрослых, так и детей. Врач-ортодонт, кандидат медицинских наук Андрей Жук рассказывает о самых популярных ошибках, связанных с чисткой зубов.

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Андрей Жук Врач-стоматолог ортодонт Кандидат медицинских наук Основатель клиники OrthoLike

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К сожалению, очень многие просто не имеют привычки чистить зубы дважды в день. А между тем это очень важно для сохранения здоровья зубов. Чистка — регулярная и правильная — убирает зубной налет, который является основной пищей для микробов. Бактерии, которые обитают в полости рта, переваривают этот налет, выделяя в процессе метаболизма кислоту. Кислота вымывает из зубов кальций, они становятся менее крепкими, шансы на кариес существенно возрастают. Итак, о самых популярных ошибках при чистке зубов, которые допускают многие взрослые, из-за чего им приходится ходить к стоматологу гораздо чаще, чем им этого хотелось бы. Постарайтесь не допускать этих ошибок: это позволит вам сохранить здоровье зубов на долгое время, а также сэкономить на их лечении.

Несистемная чистка зубов

Чистить зубы нужно два раза в день — утром после завтрака и вечером после ужина. Все остальные «графики», например, почистить утром и забыть это сделать вечером, или же почистить зубы только в обед, менее эффективны или неэффективны совсем. Утренняя чистка позволяет удалить остатки пищи после завтрака. Это очень важно, так как на завтрак мы как правило едим высокоуглеводные и сладкие продукты, являющиеся «лакомым кусочком» для бактерий в полости рта. Вечерняя чистка зубов — после ужина и любого другого приема пищи и перед отходом ко сну. Цель ее все та же — убрать зубной налет и остатки пищи. Если этого не сделать, то в ротовой полости будет идеальная анаэробная среда для размножения бактерий. Это значит, что и риск кариеса увеличится.

Некачественная чистка зубов

Бытует мнение, что хорошо почистить зубы можно только за 3 минуты интенсивных движений щеткой. Но научные данные указывают на то, что тратить именно три минуты на чистку зубов вовсе необязательно. Все дело не в продолжительности чистки, а в качестве очищения. Кому-то на это действительно нужно 3 минуты, кому-то 10, а кому-то всего 30 секунд. Для того, чтобы проверить, насколько качественно вы удаляете зубной налет, рекомендуется воспользоваться специальными таблетками. Их можно купить в большинстве аптек: после разжевывания таблетки окрашивают налет в яркий цвет и можно заметить, где вы недочищаете.

Использование только зубной щетки

Одной только зубной щетки для того, чтобы качественно удалить зубной налет, недостаточно. Для того, чтобы процесс был более совершенным, надо использовать и другие средства — это ирригатор и зубная нить. С помощью ирригатора можно прочистить придесневые участки зубов, а используя зубную нить — убрать остатки пищи из межзубных промежутков. Существует более дорогой и более эффективный аналог зубной нити — прибор airfloss, который стоматологи тоже рекомендуют по возможности использовать. Правильная последовательность — сначала использовать ирригатор, потом чистить зубы пастой и щеткой, затем дочищать с помощью нити.

Использование одной и той же зубной пасты в течение долгого времени

Можно понять тех, кто любит сделать выбор «раз и навсегда», но такой подход при использовании зубной пасты не работает. Даже если вы подобрали для себя идеальную по цене, эффективности, цвету и аромату пасту, время от времени нужно ее менять на другую. Лучше всего это делать раз в месяц. Если пасту не менять, то она просто перестанет работать и все ее преимущества сойдут на нет. Так что один месяц пользуйтесь отбеливающей пастой, а другой, например, укрепляющей. Так можно будет получить максимум пользы от каждого средства.

Длительное использование одной и той же щетки