Как не заболеть от воды из-под крана

На дне чайника появился осадок, а на поверхность воды всплывают белые хлопья? Эти признаки говорят об использовании при кипячении жёсткой воды. Происходит это, когда в ней содержится слишком много солей щелочноземельных металлов, прежде всего кальция и магния.

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В России жёсткой считается вода, в которой уровень солей превышает 2,4 мг-экв/л (миллиграмм-эквиваленты на литр). Эксперты рассказали, как она может вредить здоровью.

Даже если человек просто регулярно умывается жёсткой водой, последствия для здоровья будут негативными. Косметологи уточняют, что при этом разрушается естественная липидная пленка, кожа истончается, становится сухой и может начать раньше времени стареть. А смывание жёсткой водой мыла или гелей способно привести к экземе или атопическому дерматиту.

По стоматологической линии использование жёсткой воды сказывается на кислотности слюны, что грозит образованием зубного камня, и как следствие, кариеса.

Справиться с такими проблемами помогает химическая очистка, при которой в воду добавляют специальные реагенты. Они образуют нерастворимые соединения, оседающие на дне фильтра и снижающие жесткость.