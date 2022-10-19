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21 минуту назад

Как не заболеть от воды из-под крана

Секрет Фирмыиещё 2

На дне чайника появился осадок, а на поверхность воды всплывают белые хлопья? Эти признаки говорят об использовании при кипячении жёсткой воды. Происходит это, когда в ней содержится слишком много солей щелочноземельных металлов, прежде всего кальция и магния.

Как не заболеть от воды из-под крана
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

В России жёсткой считается вода, в которой уровень солей превышает 2,4 мг-экв/л (миллиграмм-эквиваленты на литр). Эксперты рассказали, как она может вредить здоровью.

Даже если человек просто регулярно умывается жёсткой водой, последствия для здоровья будут негативными. Косметологи уточняют, что при этом разрушается естественная липидная пленка, кожа истончается, становится сухой и может начать раньше времени стареть. А смывание жёсткой водой мыла или гелей способно привести к экземе или атопическому дерматиту.

По стоматологической линии использование жёсткой воды сказывается на кислотности слюны, что грозит образованием зубного камня, и как следствие, кариеса.

Справиться с такими проблемами помогает химическая очистка, при которой в воду добавляют специальные реагенты. Они образуют нерастворимые соединения, оседающие на дне фильтра и снижающие жесткость.

Такой способ подойдёт для технической воды, используемой, например, для стирки, но пить её точно не стоит. А вот для избавления от жёсткости того, что мы пьём, годится ионообменный метод очистки. При нём вода умягчается, проходя через смолу, в которой катионы кальция и магния сменяются катионами водорода и натрия. По этому принципу работают и домашние фильтры умягчения воды.

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