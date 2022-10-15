Стоматолог рассказал о влиянии алкоголя на здоровье полости рта

Специалист из Японии раскрыл последствия злоупотребления алкоголем и дал рекомендации о полезной закуске.

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Стоматолог Хироюки Иноуэ рассказал в журнале Nihon Keizai о том, что частое употребление алкоголя приводит к пародонтиту, кариесу, развивает диабет и может привести к слабоумию или даже инфаркту.

На полость рта алкоголь оказывает отрицательный эффект из-за обезвоживающих свойств. Высокое содержание сахара во многих алкогольных напитках также не способствует улучшению состояния зубов.