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54 минуты назад

Стоматолог рассказал о влиянии алкоголя на здоровье полости рта

Волгоградская правда

Специалист из Японии раскрыл последствия злоупотребления алкоголем и дал рекомендации о полезной закуске.

Стоматолог рассказал о влиянии алкоголя на здоровье полости рта
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Стоматолог Хироюки Иноуэ рассказал в журнале Nihon Keizai о том, что частое употребление алкоголя приводит к пародонтиту, кариесу, развивает диабет и может привести к слабоумию или даже инфаркту.

На полость рта алкоголь оказывает отрицательный эффект из-за обезвоживающих свойств. Высокое содержание сахара во многих алкогольных напитках также не способствует улучшению состояния зубов.

Если вам все же предстоит употребить спиртное, Иноуэ рекомендует закусывать его едой, способной снизить негативной эффект алкоголя. К таковым относятся блюда, содержащие уксус, который повышает выделение слюны. Также подойдут сушеные морепродукты (кальмар, рыба и т. п.).

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