Почему осенью нужно чаще проветривать офис

В холодное время года необходимо регулярно проветривать офисное помещение в течение дня, делать это нужно 5-10 минут, все сотрудники при этом должны покидать свои рабочие места, чтобы не простыть. Проветривание помещения в холодное время года способствует профилактике респираторных заболеваний, рассказала URA.RU кандидат медицинских наук, врач лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

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«Проветривание обновляет воздушную массу в помещении, благодаря чему уменьшается концентрация углекислого газа, контролируется влажность воздуха, удаляются частицы пыли, бактериальных и вирусных возбудителей. Осенью, в период возвращения людей в коллективы и замкнутые пространства, эта процедура особенно важна для профилактики респираторных заболеваний», — пояснила Екатерина Демьяновская.

По словам врача, коллегам необходимо договориться между собой о времени проветривания. «В офисном пространстве самый оптимальный вариант — договориться между коллегами о регулярном проветривании помещения в течение дня, когда весь коллектив или как минимум сотрудники около окон покидают свои рабочие места на 5-10 минут. Это полезно и с целью разминки, в которой нуждаются офисные работники из-за сидячего образа жизни», — уточнила специалист.