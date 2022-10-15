Психолог заявила, что компьютерные игры помогают снять стресс

Психолог-расстановщик, невролог Эрстея Дэйс рассказала, что такие виртуальные развлечения, как игры, действительно помогают в снижении стресса. Об этом сообщает «Мослента».

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«За последние десятилетия природа видеоигр изменилась. Они стали глубже, реалистичнее, начали поощрять социальное взаимодействие и предлагать интересный, глубокий эмоциональный опыт», — подчеркнула специалист.

Тем не менее Дэйс обратила внимание, что экспертам все еще не удалось достичь единого мнения касательно влиянии компьютерных игр на эмоциональное состояние человека.

В частности, ряд специалистов уверены, что досуг за приставкой или компьютером хорошо снимает стресс, а другие убеждены, что игры действуют на психику только в негативном ключе.

«Объективных научных данных явно недостаточно», — заключила невролог.