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2 часа назад

Названо вредное для аллергиков и детей блюдо для завтрака

Lenta.ru

Нутрициолог, специалист по расстройству пищевого поведения, психолог Ольга Ромашина в беседе с Ura.ru назвала блюдо для завтрака, которое может оказаться крайне вредным для людей, имеющих склонность к аллергиям, детей, а также тем, кто страдает от сахарного диабета и ожирения. Данным категориям людей она рекомендует не есть гранолу.

Названо вредное для аллергиков и детей блюдо для завтрака
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«В составе гранолы часто присутствуют мед и орехи, которые являются одним из самых аллергенных продуктов. Также с осторожностью продукт можно давать маленьким детям. При выборе гранолы стоит обратить внимание на то, в каком порядке перечислены ингредиенты на упаковке. По регламенту они указываются по убыванию их массовой доли. И если в составе преобладает сахар, польза продукта достаточно сомнительна», — заявила эксперт, добавив, что блюдо также не стоит употреблять людям с сахарным диабетом или ожирением.

Ромашина уточнила, что безопасной порцией блюда является до 200 граммов в день, поскольку у гранолы очень высокая калорийность.

Ранее диетолог-эндокринолог PremierMedica Елена Щетинина предупредила, что частое употребление красного мяса может оказаться смертельно опасным для здоровья. Она пояснила, что для того, чтобы не допустить образования онкологии в кишечнике необходимо употреблять овощи вместе с мясом.

ЗОЖ,Елена Щетинина,
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