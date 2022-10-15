Названо вредное для аллергиков и детей блюдо для завтрака

«В составе гранолы часто присутствуют мед и орехи, которые являются одним из самых аллергенных продуктов. Также с осторожностью продукт можно давать маленьким детям. При выборе гранолы стоит обратить внимание на то, в каком порядке перечислены ингредиенты на упаковке. По регламенту они указываются по убыванию их массовой доли. И если в составе преобладает сахар, польза продукта достаточно сомнительна», — заявила эксперт, добавив, что блюдо также не стоит употреблять людям с сахарным диабетом или ожирением.