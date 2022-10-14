Стало известно об опасных последствиях увлечения фильмами для взрослых

Об опасных последствиях увлечения фильмами для взрослых «Ленте.ру» рассказала квалифицированный коуч, тренер Центра сексуального и семейного образования Secrets Евгения Морозова. По ее словам, такой жанр кино способен вызывать привыкание на фоне выработки гормона удовольствия дофамина.

Фото: Мослента Мослента

Эксперт сравнила их воздействие на мозг с наркотиками и игроманией, из-за чего справиться с такой зависимостью будет не просто. Стало известно, что из-за того, что с каждым годом такое кино становится более изобретательным, а интимные сцены в нем — более грубым и агрессивным, мужчины начинают приуменьшать свои способности, а женщины по той же причине заблуждаются относительно способностей своих партнеров.

Коуч напомнила, что фильмы с отметкой «18:+» не лучший помощник в построении отношений. По ее словам, там «опущено много нюансов», без которых в реальной жизни обойтись невозможно.