Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+20° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
1 час назад

Стало известно об опасных последствиях увлечения фильмами для взрослых

Мослента

Об опасных последствиях увлечения фильмами для взрослых «Ленте.ру» рассказала квалифицированный коуч, тренер Центра сексуального и семейного образования Secrets Евгения Морозова. По ее словам, такой жанр кино способен вызывать привыкание на фоне выработки гормона удовольствия дофамина.

Стало известно об опасных последствиях увлечения фильмами для взрослых
Фото: МослентаМослента

Эксперт сравнила их воздействие на мозг с наркотиками и игроманией, из-за чего справиться с такой зависимостью будет не просто. Стало известно, что из-за того, что с каждым годом такое кино становится более изобретательным, а интимные сцены в нем — более грубым и агрессивным, мужчины начинают приуменьшать свои способности, а женщины по той же причине заблуждаются относительно способностей своих партнеров.

Коуч напомнила, что фильмы с отметкой «18:+» не лучший помощник в построении отношений. По ее словам, там «опущено много нюансов», без которых в реальной жизни обойтись невозможно.

Ранее правила безопасности при знакомстве в сети назвала автор блога об интимных отношениях Мария Арзамасова. По ее словам, первую встречу с интернет-знакомым лучше назначать в общественном месте.

ЗОЖ,Евгения Морозова,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители