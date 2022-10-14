Ученые назвали количество шагов, которое нужно проходить в день

Результаты получены после анализа реальных данных, собранных с носимых устройств 6042 человек из США. Ожирение, диабет, высокое кровяное давление, депрессия и апноэ во сне — вот некоторые из проблем, которых можно избежать, увеличив количество и интенсивность ежедневных шагов. Научная публикация вышла в журнале Nature Medicine, о ней рассказывает ScienceAlert.

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Это первое исследование, основанное на данных с личных гаджетов, отслеживающих активность людей. О каждом участнике учитывалась информация в среднем за четыре года, при этом в выборку попали те, кто носил гаджет по 10 или более часов в день.

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Ежедневное количество шагов и их интенсивность (определяемую как количество шагов в минуту) затем сопоставляли с наличием у человека болезней и сравнивали с показателями заболеваемости в общей популяции.

Результаты показали, что по мере увеличения количества шагов риск большинства болезней снижался. Около 8200 шагов и выше, по-видимому, являются оптимальной точкой для серьезного снижения риска таких состояний, как ожирение, апноэ во сне, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, гипертония, диабет и большое депрессивное расстройство. Исследователи также обнаружили, что люди с избыточным весом, которые увеличили количество шагов в день с 6000 до 11000, на 64% реже переходили в стадию ожирения.

Хотя эти статистические данные не показывают прямой причинно-следственной связи (есть много других факторов), учитывая размер выборки, можно сказать, что зависимость все же достаточно сильна. Тем не менее, люди, участвовавшие в исследовании, владельцы спецгаджетов, были относительно молодыми, в основном, белыми женщинами с высшим образованием, и в среднем были более активными, чем большинство взрослых. Но авторы считают это положительной особенностью исследования.