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1 час назад

Как правильно носить линзы

Мир24иещё 1

Неправильное использование контактных линз может обернуться потерей зрения. Самое распространенное осложнение при ношении линз – воспаление роговицы. Чтобы избежать такого развития событий необходимо соблюдать инструкции и предписания врача, пишет aif.ru.

Как правильно носить линзы
Фото: unsplashunsplash

В первую очередь, нельзя нарушать режим ношения линз. Их нельзя использовать постоянно и спать в них. Внимательно прочитайте инструкцию и проконсультируйтесь с офтальмологом. Врач поможет подобрать контактные линзы, которые не приведут к ухудшению зрения.

Необходимо соблюдать правила гигиены – менять раствор для дезинфекции линз, не трогать линзы грязными руками и не использовать линзы во время простудных заболеваний. Это может привести к развитию инфекций, а в случае если она станет хронической, линзы нельзя будет носить вообще.

Также не стоит использовать поврежденные линзы. Это может привести к травмированию глаза и появлению язв на роговице. Линзы следует надевать с особой осторожностью.

Кроме того, обратить внимание нужно на раствор для дезинфекции. В его состав могут входить компоненты, вызывающие аллергические реакции, кератит и конъюнктивит.

Самое главное правило – если вы чувствуете дискомфорт, важно в тот же момент прекратить использовать линз и обратиться к врачу. Нельзя терпеть на протяжении долгого времени неприятные ощущения – покраснения, зуд или жжение, синдром сухого глаза, боль, слезотечение.

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