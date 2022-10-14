Врач разъяснила миф о «расслаблении» глаз от ношения очков

Врач-офтальмолог Ирина Лобанова рассказала о пяти простых правилах, которые помогут сберечь здоровье глаз.

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Первое правило – регулярная проверка зрения. А именно – не реже 1 раза в год. Это нужно для того, чтобы выявить уже существующие патологии, а также для предотвращения многих других заболеваний глаз.

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Второй совет – использовать средства коррекции, если они показаны. Бытует мнение, что от очков и линз желательно «отдыхать», потому что, если этого не делать, глаз станет совсем «ленивым» и совсем «расслабится», что ухудшит зрение ещё сильнее. Однако многочисленные исследования говорят об обратном: следует носить очки или линзы при наличии проблем со зрением.

«Отсутствие коррекции или недостаточная коррекция не «тренируют» глаза, а наоборот – приводят к постоянному напряжению глазной мышцы и часто к дальнейшему ухудшению зрения, а также к усталости глаз и головным болям», – комментирует Ирина Лобанова, к.м.н., председатель координационного совета российской Ассоциации специалистов по контактной коррекции зрения, доцент кафедры офтальмологии педиатрического факультета НИМУ им. Н. И. Пирогова.

Третья рекомендация – снятие напряжения с глаз в течение дня. При долгой работе на близком расстоянии (работа за компьютером, чтение книги и т.д.) располагайте предмет не ближе, чем на расстоянии 30-40 см от глаз. Каждый час делайте перерыв с зарядкой для глаз – например, переводя взгляд на предметы, находящиеся дальше, на расстоянии 20 шагов. Хорошо снимают нагрузку с глаз ежедневные прогулки.

Четвёртое правило – питьевой режим и правильное питание. Для здоровья глаз важны витамины А, С, Е, D – можно использовать витаминные комплексы, а также добавлять в рацион больше авокадо, моркови, черники, брокколи, винограда. Воды следует пить порядка 1,5-2 литров в день, это поможет избежать сухости и раздражения глаз при длительной работе за монитором.