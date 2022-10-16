Почему засыпать лицом в подушку на самом деле вредно

Сон — это важная часть жизни всех людей, особенно для тех людей, которые хотят оставаться молодыми и привлекательными. "Рамблер" расскажет, почему на самом деле вредно спать лицом в подушку.
Наверняка вы слышали о том, что во время сны на коже образуются заломы, а они, в свою очередь, превращаются в морщины. Как избежать такой неприятности? Как минимум, научиться правильно спать, и перестать засыпать лицом в подушку.
Минусы на этом не заканчиваются, по словам врача, во время сна активно работают сальные железы, которые выделяют сальный секрет. И когда вы соприкасаетесь с какой-либо тканью, происходит закупорка сальных желез. В результате, возможны серьезные проблемы с кожей лица и возникновение акне.
Безопаснее всего спать на спине, причем не только для кожи лица, органов дыхания, но и для позвоночника. Снаала это может быть трудно, но со временем привыкаешь засыпать в другом положении. Врачи советуют для большего удобства подкладывать валики под колеги и периодически поворачиваться на бок.
Некоторым людям уснуть на спике помогает утяжеленное одеяло и анатомические подушки, а другие предпочитают объемные маски для лица.