Почему засыпать лицом в подушку на самом деле вредно

Сон — это важная часть жизни всех людей, особенно для тех людей, которые хотят оставаться молодыми и привлекательными. "Рамблер" расскажет, почему на самом деле вредно спать лицом в подушку.

Наверняка вы слышали о том, что во время сны на коже образуются заломы, а они, в свою очередь, превращаются в морщины. Как избежать такой неприятности? Как минимум, научиться правильно спать, и перестать засыпать лицом в подушку.

"Самое опасное при засыпании на животе — это сдавливание тканей, нарушение капиллярного кровотока. Это влечет за собой возможную атрофию мимических мышц и развитие косметических дефектов. Второе — нарушение носового дыхания. Если человек засыпает лицом в подушку, дыхание носом перекрывается". Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

Минусы на этом не заканчиваются, по словам врача, во время сна активно работают сальные железы, которые выделяют сальный секрет. И когда вы соприкасаетесь с какой-либо тканью, происходит закупорка сальных желез. В результате, возможны серьезные проблемы с кожей лица и возникновение акне.

Безопаснее всего спать на спине, причем не только для кожи лица, органов дыхания, но и для позвоночника. Снаала это может быть трудно, но со временем привыкаешь засыпать в другом положении. Врачи советуют для большего удобства подкладывать валики под колеги и периодически поворачиваться на бок.