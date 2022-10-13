При каких симптомах необходимо обратиться к отоларингологу

«Первое, что должно насторожить — когда человек, к примеру, помыл голову или полежал в ванной и ухо подзаложило. Потом проходит время, заложенность уменьшилась и отпустила. Это мы говорим, скорее всего, о серной пробке. От воды она набухает и распирает в наружном слуховом проходе. Следующая история — это стойкая заложенность уха. Это скорее будет связано с воспалением слуховых труб, с диагнозом, который называется евстахиит. Закрывается просвет слуховой трубы и возникает ощущение оглушенности. Бывает ощущение жидкости в ухе. Жидкость стоит не в слуховом проходе, а за барабанной перепонкой и перекатывается. В зависимости от положения тела становится то лучше, когда жидкость оттекает от цепи слуховых костей, то хуже. Здесь мы говорим об экссудативном среднем отите. Последнее, наверно, писк, звон или гул в ухе. Это один из симптомов сенсоневральной тугоухости, когда у человека воспаляется слуховой нерв и внутреннее ухо», — перечислил эксперт.