При каких симптомах необходимо обратиться к отоларингологу

В последние годы, благодаря пандемии, люди стали настороженнее относиться к кашлю и прочим признакам заболевания верхних дыхательных путей. Но болезни ушей таким вниманием обделены, хотя острая фаза заболевания органов слуха может оказаться куда более неприятной. В комментарии для журнала «Слово и Дело» отоларинголог Владимир Зайцев рассказал, какие симптомы свидетельствуют о том, что пора брать талончик к лору.
«Первое, что должно насторожить — когда человек, к примеру, помыл голову или полежал в ванной и ухо подзаложило. Потом проходит время, заложенность уменьшилась и отпустила. Это мы говорим, скорее всего, о серной пробке. От воды она набухает и распирает в наружном слуховом проходе. Следующая история — это стойкая заложенность уха. Это скорее будет связано с воспалением слуховых труб, с диагнозом, который называется евстахиит. Закрывается просвет слуховой трубы и возникает ощущение оглушенности. Бывает ощущение жидкости в ухе. Жидкость стоит не в слуховом проходе, а за барабанной перепонкой и перекатывается. В зависимости от положения тела становится то лучше, когда жидкость оттекает от цепи слуховых костей, то хуже. Здесь мы говорим об экссудативном среднем отите. Последнее, наверно, писк, звон или гул в ухе. Это один из симптомов сенсоневральной тугоухости, когда у человека воспаляется слуховой нерв и внутреннее ухо», — перечислил эксперт.
Как подчеркивает доктор Зайцев, если возникают подобные симптомы — это явный признак, что стоит идти к доктору. Хотя субъективно эти состояния могут не сильно беспокоить, и некоторые переносят их без обращения к специалисту.
Впрочем, ответственно относящемуся к своему здоровью человеку стоит посещать отоларинголога не только при подозрении на заболевание. Хорошо известно, что стоматолога следует посещать два раза в год, чтобы выявить намечающийся кариес на ранней стадии, когда его лечение будет максимально быстрым и безболезненным. Ровно то же самое можно сказать и про уши.
Владимир Зайцев объяснил, что превентивный визит к лору стоит нанести летом или в начале весны в рамках подготовки к отпуску.
«Это стоит делать тем людям, которые отправляются на юг, чтобы доктор почистил наружный слуховой проход от серных масс. Бывает, при попадании морской воды в ухо они распирают и провоцируют отиты. Второй повод прийти — люди часто едут на море недолеченые или вовсе не леченые. А там, на фоне жары и воды, им становится еще хуже», — пояснил эксперт.
Таким образом, посещение врача даже без симптомов может избавить от проблем в отпуске. Особенно если проводить его в другой стране, где система медицинского обслуживания отличается от российской.
Кроме того, на профилактический осмотр имеет смысл явиться осенью, пока заморозков нет и снег еще не лег. Как отмечает доктор Зайцев, этот визит чем-то напоминает замену покрышек на автомобиле. Лучше загодя, в удобное время прийти к врачу и превентивно подготовиться к зиме, чем отправляться в поликлинику в последний момент, если вдруг ранее не выявленное заболевание перейдет в острую фазу.
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