Врач назвала россиянам причины появления кашля

"Кашлевые рецепторы есть в носу, в околоносовых пазухах, в глотке, гортани, трахее, бронхах, в плевре, которая покрывает легкие, также они есть в слуховом проходе, в евстахиевой трубе, в перикарде, в диафрагме, пищеводе, желудке, во многих органах. Поэтому процессы, которые происходят в этих органах, могут вызвать кашель", – объяснила врач.