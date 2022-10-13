Врач назвала россиянам причины появления кашля

Врач-пульмонолог Анастасия Смотрова объяснила россиянам, что кашель не всегда появляется из-за инфекционного заболевания. Она отметила, кашлевые рецепторы есть во многих органах.
В разговоре с представителями СМИ медик подчеркнула, что перед назначением лечения следует разобраться, из-за чего появился кашель. По словам пульмонолога, в некоторых случаях он может быть вызван не инфекционными недугами, которые следует лечить таблетками, а, например, такой проблемой, как воспаление ЛОР-органов, передает издание "Москва 24".
"Кашлевые рецепторы есть в носу, в околоносовых пазухах, в глотке, гортани, трахее, бронхах, в плевре, которая покрывает легкие, также они есть в слуховом проходе, в евстахиевой трубе, в перикарде, в диафрагме, пищеводе, желудке, во многих органах. Поэтому процессы, которые происходят в этих органах, могут вызвать кашель", – объяснила врач.
Некоторые из заболеваний могут быть очень опасны, поэтому таблетки от кашля не принесут желаемого эффекта.
Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что доктор Александр Мясников дал россиянам рекомендации для здоровья легких.