Нарколог развеял миф об успокаивающем действии курения

Главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин категорически не согласен с мнением, что курение помогает человек успокоиться и сконцентрироваться на своих мыслях. К такому эффекту приводит действие, к которому привыкает человек, но никак не никотин, содержащийся в сигаретах. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

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«Наша психика устроена таким образом, что все привычное и возведенное в ритуал дает нам чувство стабильности. В составе сигареты нет ни одного вещества, которое имело бы успокоительный эффект, наоборот, никотин оказывает возбуждающее на психику действие», — говорит Холдин.

Он посоветовал для снятия стресса другие, более действенные и полезные способы. Холдин назвал занятия спортом, прогулки на свежем воздухе, чтение книг и другие приятные занятия, не вредящие здоровью. Эти действия также могут помочь отвлечься и расслабиться, а при большом желании и стать новыми полезными привычками.