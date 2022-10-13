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12 минут назад

Главный нарколог Подмосковья развеял миф об успокаивающем действии курения

Вести Подмосковья

Главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин категорически не согласен с мнением, что курение помогает человек успокоиться и сконцентрироваться на своих мыслях. К такому эффекту приводит действие, к которому привыкает человек, но никак не никотин, содержащийся в сигаретах. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Нарколог развеял миф об успокаивающем действии курения
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

«Наша психика устроена таким образом, что все привычное и возведенное в ритуал дает нам чувство стабильности. В составе сигареты нет ни одного вещества, которое имело бы успокоительный эффект, наоборот, никотин оказывает возбуждающее на психику действие», — говорит Холдин.

Он посоветовал для снятия стресса другие, более действенные и полезные способы. Холдин назвал занятия спортом, прогулки на свежем воздухе, чтение книг и другие приятные занятия, не вредящие здоровью. Эти действия также могут помочь отвлечься и расслабиться, а при большом желании и стать новыми полезными привычками.

Психиатр-нарколог посоветовал людям обращаться за помощью к специалистам, если они не могут справиться с проблемой самостоятельно. В частности, можно посетить наркодиспансер по месту жительства.

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