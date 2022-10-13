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1 час назад

Профессор Азнаурян связал снижение остроты зрения с просмотром телевизора в темноте

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Врач-офтальмолог, доктор медицинских наук, профессор Игорь Азнаурян предупредил россиян, что просмотр телевизора при выключенном свете может навредить зрению.

Профессор раскрыл причину снижение остроты зрения
Фото: Vse42.ruVse42.ru

В беседе с журналистами президент Ассоциации офтальмологов страбизмологов заявил об опасности просмотра телевизора и чтения в темноте. По словам медика, это может привести не только к усталости глаз, но и к таким серьезным последствиям, как снижение остроты зрения и повышение глазного давления, передает издание URA.RU.

Вместе с тем Азнаурян рассказал, каким должно быть освещение, которое не навредит здоровью глаз.

"Сетчатка глаза не любит резких перепадов освещения. Это относится и к помещению, где находится гаджет. Поэтому ни в коем случае не рекомендовано смотреть или читать в темноте. Всегда должен быть включен общий свет", – цитирует СМИ врача.

Он добавил, что свет от светильника не должен отражаться на экране телевизора.

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что российские врачи связали боль в глазах с рядом заболеваний.

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