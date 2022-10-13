Можно ли заболеть воспалением легких из-за кондиционера

Профессор, заслуженный врач России, главный врач ГКБ им. В.В. Виноградова и родильного дома № 4 Ольга Шарапова предупредила об опасности для здоровья постоянно включённых кондиционеров и даже обычного проветривания.

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По словам специалиста, кондиционер опасен переохлаждением. При ослабленном организме достаточно 3-5 минут, чтобы заболеть. Очень важно, чтобы кондиционер не дул непосредственно на человека.

Врач отметила, что важно отключать кондиционер каждые 2-3 часа хотя бы на 15-20 минут — чтобы не переохладиться. Потому что можно заболеть ларингитом, фарингитом и даже воспалением лёгких.

Шарапова порекомендовала поддерживать в помещении температуру на уровне +22-+25 градусов по Цельсию. Эта температура комфортна для тела и не вызовет болезней. Причём делать это нужно постепенно, плавно понижая температуру.

При этом врач подчеркнула, что опасным для здоровья может быть даже обычное проветривание, можно заболеть даже из-за открытого окна. Если нужно проветрить помещение, необходимо избегать сквозняка. И делать это нужно каждые два часа, выходя из комнаты.