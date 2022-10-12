Врач назвал неочевидные причины ожирения

Неочевидные причины ожирения назвал «Мосленте» врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Рустем Садыков. По его словам, худеющие люди уделяют огромное внимание подсчету калорий, но при этом забывают о роли микрофлоры в наборе веса.

«Кишечная флора играет значительную роль в усвоении глюкозы и коррекции ее уровня в организме. При дисбалансе микробного состава увеличивается риск развития инсулинорезистентности и, конечно, сахарного диабета. А это, в свою очередь, дает толчок к развитию висцерального ожирения», — объяснил специалист.

Ожирение в области живота от 81 сантиметра у женщин и от 91 сантиметра у мужчин может быть вызвано инсулинорезистентностью. Кроме того, риск быстрого набора веса повышается при недостатке определенных бактерий, например, Christensenella Minuta. При комплексном дисбактериозе человека тянет к употреблению сладкого и простых углеводов, что тоже приводит к ожирению.