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1 час назад

Врач назвал неочевидные причины ожирения

Мослента

Неочевидные причины ожирения назвал «Мосленте» врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Рустем Садыков. По его словам, худеющие люди уделяют огромное внимание подсчету калорий, но при этом забывают о роли микрофлоры в наборе веса.

Врач назвал неочевидные причины ожирения
Фото: МослентаМослента

«Кишечная флора играет значительную роль в усвоении глюкозы и коррекции ее уровня в организме. При дисбалансе микробного состава увеличивается риск развития инсулинорезистентности и, конечно, сахарного диабета. А это, в свою очередь, дает толчок к развитию висцерального ожирения», — объяснил специалист.

Ожирение в области живота от 81 сантиметра у женщин и от 91 сантиметра у мужчин может быть вызвано инсулинорезистентностью. Кроме того, риск быстрого набора веса повышается при недостатке определенных бактерий, например, Christensenella Minuta. При комплексном дисбактериозе человека тянет к употреблению сладкого и простых углеводов, что тоже приводит к ожирению.

Ранее пять опасных последствий ожирения перечислила врач-эндокринолог эндокринологического отделения РДКБ РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, кандидат медицинских наук Елена Демина. В первую очередь лишний вес влияет на работу печени, желчного пузыря и опорно-двигательного аппарата.

ЗОЖ,Елена Демина,Минздрав РФ,
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