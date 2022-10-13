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34 минуты назад

Врач рассказал о смертельной опасности бега

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Интенсивный бег может стать причиной внезапной смерти, сообщил URA.RU врач травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Константин Терновой.

Врач рассказал о смертельной опасности бега
Фото: Мир24Мир24

«От интенсивного бега случается достаточно большое количество смертей, из-за сердечно-сосудистой системы», – заявил медик.

Он отметил, что бег в условиях города вреден для легких в связи с загрязненным воздухом. Кроме того, бег чреват повреждением лодыжек и коленного сустава.

«Интенсивный бег хорош, когда за тобой волк бежит. В других случаях он вреден», – подчеркнул Терновой.

В качестве ежедневных спортивных нагрузок врач порекомендовал выбрать ходьбу.

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