Врач рассказал о смертельной опасности бега

Интенсивный бег может стать причиной внезапной смерти, сообщил URA.RU врач травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Константин Терновой.
«От интенсивного бега случается достаточно большое количество смертей, из-за сердечно-сосудистой системы», – заявил медик.
Он отметил, что бег в условиях города вреден для легких в связи с загрязненным воздухом. Кроме того, бег чреват повреждением лодыжек и коленного сустава.
«Интенсивный бег хорош, когда за тобой волк бежит. В других случаях он вреден», – подчеркнул Терновой.
В качестве ежедневных спортивных нагрузок врач порекомендовал выбрать ходьбу.