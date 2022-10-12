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41 минуту назад

Сомнолог рассказал, почему осенью хочется спать днем

Don24.ruиещё 1

Желание поспать днем и бессонница по ночам часто беспокоят людей осенью. Такие нарушения сна связаны с уменьшением светового дня и называются сезонным аффективным расстройством. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя Центра медицины сна МГУ им. Ломоносова Александра Калинкина.

Сомнолог рассказал, почему осенью хочется спать днем
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

«В осенне-зимний период мы сталкиваемся с одной из достаточно распространенных проблем, с так называемым сезонным аффективным расстройством, или сезонной депрессией. Связано это с постепенным уменьшением количества солнечного света. Сезонное аффективное расстройство поражает около 10–15% людей. В частности, оно проявляется в развитии бессонницы», – приводит источник слова сомнолога.

Доктор дал четыре совета тем, кто осенью страдает от бессонницы:

  • отказаться от будильника и ложиться спать пораньше – суточная норма сна составляет от семи до девяти часов;
  • в дневное время находиться в максимально освещенных солнцем местах – такой свет регулирует выработку мелатонина (гормона сна) и суточные ритмы;
  • организовать физические нагрузки в первой половине дня и избегать их за четыре часа до сна;
  • сократить употребление кофе, табака и алкоголя.
ЗОЖ,МГУ,
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