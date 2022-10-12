Сомнолог рассказал, почему осенью хочется спать днем

Желание поспать днем и бессонница по ночам часто беспокоят людей осенью. Такие нарушения сна связаны с уменьшением светового дня и называются сезонным аффективным расстройством. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя Центра медицины сна МГУ им. Ломоносова Александра Калинкина.
«В осенне-зимний период мы сталкиваемся с одной из достаточно распространенных проблем, с так называемым сезонным аффективным расстройством, или сезонной депрессией. Связано это с постепенным уменьшением количества солнечного света. Сезонное аффективное расстройство поражает около 10–15% людей. В частности, оно проявляется в развитии бессонницы», – приводит источник слова сомнолога.
Доктор дал четыре совета тем, кто осенью страдает от бессонницы: