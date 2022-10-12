Сомнолог рассказал, почему осенью хочется спать днем

«В осенне-зимний период мы сталкиваемся с одной из достаточно распространенных проблем, с так называемым сезонным аффективным расстройством, или сезонной депрессией. Связано это с постепенным уменьшением количества солнечного света. Сезонное аффективное расстройство поражает около 10–15% людей. В частности, оно проявляется в развитии бессонницы», – приводит источник слова сомнолога.