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4 минуты назад

Врач назвала продукты для профилактики болезни Альцгеймера

Lenta.ru

Витамин В12 сохраняет молодость и здоровье мозга, способствует концентрации внимания и стрессоустойчивости организма, рассказала эндокринолог Зухра Павлова. В своем Telegram-канале врач назвала продукты, содержащие этот микроэлемент для профилактики болезни Альцгеймера.

Врач назвала продукты для профилактики болезни Альцгеймера
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Павлова пояснила, что витамин В12 участвует более чем в 200 метаболических реакциях организма. По ее словам, исследования доказали, что витамин положительно воздействует на когнитивные функции мозга и прежде всего на память. Также В12 хорошо влияет на метаболизм серого вещества мозга и уровень гомоцистеина. От него, в свою очередь, зависит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и болезни Альцгеймера.

Однако, предупредила эндокринолог, витамин не влияет на здоровье мозга пожилых людей, у которых уже произошли старческие необратимые изменения. Поэтому она призвала заниматься профилактикой болезней смолоду.

Врач напомнила, что получить витамин В12 можно из продуктов животного происхождения: печени, почек, яиц, сыра, творога, рыбы и морепродуктов, говядины, баранины.

ЗОЖ,
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