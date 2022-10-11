Врач назвала продукты для профилактики болезни Альцгеймера

Павлова пояснила, что витамин В12 участвует более чем в 200 метаболических реакциях организма. По ее словам, исследования доказали, что витамин положительно воздействует на когнитивные функции мозга и прежде всего на память. Также В12 хорошо влияет на метаболизм серого вещества мозга и уровень гомоцистеина. От него, в свою очередь, зависит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и болезни Альцгеймера.