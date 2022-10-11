4 продукта, которые стоит исключить из мужского меню

Их употребление может привести к необратимым последствиям.

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Мы очень много говорим о женском здоровье, которое часто страдает из-за бешеного ритма жизни в большом городе, в частности — нарушения рациона. Однако мужчины страдают ничуть не меньше, но вспоминают об этом сами же мужчины не так уж часто. Гормональная система чутко реагирует на любые внешние раздражители, особенно если человек не может избавиться от вредных привычек и не контролирует режим дня и рацион. Мы посоветовались с диетологом и собрали продукты, которые мужчинам стоит употреблять с большой осторожностью.

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Соя

Соевые продукты часто привлекательны своей доступностью, однако важно помнить, что в них содержится большое количество фитоэстрогенов. Они похожи на женские гормоны, а они, в свою очередь, способствуют формированию вторичных половых признаков. Поэтому, чтобы избежать крайне неприятных изменений в организме, мужчине стоит обходить стороной тофу и соевое молоко, которое набирает все большую популярность. Если отказаться от этих продуктов сложно, стоит сократить их потребление до нескольких раз в месяц.

Картофельные чипсы

Популярный и один из самых опасных для здоровья продуктов, причем не только для мужского здоровья. Ученые проводили множество исследований, в ходе которых выяснилось, что постоянное употребление картофельных чипсов может привести к образованию опухолей в кишечнике. Мужчинам после 40 лет к чипсам стоит относиться очень внимательно, все дело в том, что большинство хронических болезней снова напоминают о себе именно в этот период. Кроме того, с возрастом организму становится все труднее противостоять вредным веществам, а многие из них крайне негативно влияют на потенцию.

Бекон и другие копчености

Большое количество жира еще никому не приносило пользы. А ведь многие просто не представляют жизни без утренней яичницы с беконом. Как мы уже упоминали, эстрогены оказывают крайне негативное влияние на мужской организм, а в жирах, содержащихся в беконе, эстрогена достаточно, чтобы нарушить баланс в организме вашего мужчины. Кроме того, свиной жир трудно усваивается, что наносит вред сосудам, а также напрягает мужскую печень.

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