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12 минут назад

Врачи дали советы по поддержанию ментального здоровья

Lenta.ruиещё 1

Американские врачи назвали прослушивание музыки и ведение дневника хорошими практиками для поддержания ментального здоровья. Свои советы специалисты дали в рамках материала, который публикует Mindbodygreen.

Врачи дали советы по поддержанию ментального здоровья
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Психолог Итан Кросс считает, что повседневные ритуалы отвлекают от переполняющих сознание негативных мыслей.

«Ритуал находится под вашим контролем и дает чувство свободы воли. Я делаю уборку и навожу порядок, прячу какие-то вещи. Иногда иду и убираюсь в комнате моего ребенка. Это дает мне чувство контроля, которое слабеет, когда голову заполняют плохие мысли», — поделился своим опытом эксперт.

Невролог Кулрит Чаудхари рекомендует использовать музыку для того, чтобы улучшить ментальное здоровье. Она считает, что классическая музыка и мантры благотворно влияют на работу мозга, и связывает это с их четкой математической структурой и гармонией. Чаудхари также советует произносить мантры вслух в течение 20 минут, чтобы снизить уровень тревожности.

Нейробиолог и психиатр Даниэл Амен посоветовал практику, которую он называет «поиском сокровищ».

«Каждый вечер перед сном я отправляюсь на охоту за сокровищами и спрашиваю себя, что хорошего случилось за день? Я начинаю с самого утра и разбираю каждый час, отыскивая в нем события, принесшие мне счастье», — рассказал врач.

Амен также посоветовал вести дневник, чтобы точнее отслеживать положительные события. Он считает, что вечерняя настройка на позитивный лад позволит проснуться утром в лучшем настроении.

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