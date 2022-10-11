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1 час назад

Названы простые способы снизить уровень холестерина

Lenta.ruиещё 2

Регулярные занятия спортом помогают снизить уровень вредного холестерина, считает американский кардиолог Лесли Чо. Этот и другие советы публикует Daily Express.

Названы простые способы снизить уровень холестерина
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Чо отметила, что необходимо поддерживать низкий уровень холестерина, так как его переизбыток может стать причиной целого ряда серьезных проблем со здоровьем. Она назвала физические упражнения простым способом избавиться от чрезмерного количества холестерина в организме.

«Но одних упражнений недостаточно. Лучший эффект дает их сочетание со здоровым питанием и образом жизни», — считает доктор.

При этом она не советует бросаться заниматься спортом без консультации с врачом, так как при повышенном уровне холестерина высок риск сердечных заболеваний и инсульта.

Чо также советует сократить количество трансжиров в рационе, чтобы эффективнее сбросить вес.

«На один прием пищи должно приходиться не более двух граммов жира, а всего он должен составлять менее семи процентов от всех потребляемых калорий», — заявила эксперт.

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