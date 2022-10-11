Названы простые способы снизить уровень холестерина

Регулярные занятия спортом помогают снизить уровень вредного холестерина, считает американский кардиолог Лесли Чо. Этот и другие советы публикует Daily Express.
Чо отметила, что необходимо поддерживать низкий уровень холестерина, так как его переизбыток может стать причиной целого ряда серьезных проблем со здоровьем. Она назвала физические упражнения простым способом избавиться от чрезмерного количества холестерина в организме.
«Но одних упражнений недостаточно. Лучший эффект дает их сочетание со здоровым питанием и образом жизни», — считает доктор.
При этом она не советует бросаться заниматься спортом без консультации с врачом, так как при повышенном уровне холестерина высок риск сердечных заболеваний и инсульта.
Чо также советует сократить количество трансжиров в рационе, чтобы эффективнее сбросить вес.
«На один прием пищи должно приходиться не более двух граммов жира, а всего он должен составлять менее семи процентов от всех потребляемых калорий», — заявила эксперт.