Фитнес-тренер назвал способ справиться со стрессом

Во время спортивной тренировки вырабатывается эндорфин, улучшающий настроение, рассказал фитнес-тренер, эксперт фитнес-школы Evotren, фитнес-директор The Rink Fitness Александр Мироненко. В беседе с «Лентой.ру» он назвал способ, который помогает справиться со стрессом без помощи психолога.

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Одним из способов борьбы с тревогой и тяжелыми мыслями является физическая активность, пояснил Мироненко. При грамотном подходе к тренировкам она может дать эффект, сходный с посещением психотерапевта, но с воздействием на психоэмоциональное состояние через тело.

Во время занятий спортом улучшается кровообращение, что положительно влияет на работу мозга и снимает напряжение, добавил фитнес-тренер. Повышается количество энергии, организм начинает понимать, что у него достаточно сил для борьбы со сложными ситуациями.

По словам собеседника «Ленты.ру», спорт развивает силу воли, которая позволяет преодолеть тревогу в нужные моменты, а выработка эндорфинов при физической активности помогает улучшить настроение и настроиться на позитивный лад.

«И не забывайте, что во время тренировок вы просто отвлекаетесь от каждодневных проблем, переключаете мозг», — добавил Мироненко.

Для борьбы с тревогой он посоветовал выбирать игру в баскетбол, футбол, а также групповые тренировки с тренером.

Также, по его словам, эффективной будет тренировка по единоборствам. Самостоятельные занятия в тренажерном зале тоже дадут позитивный эффект. Хорошо помогают справиться со стрессом утренние или вечерние пробежки, утверждает Мироненко.