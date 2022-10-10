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41 минуту назад

Пять способов очистить тело от токсинов

Ferra.ru

Если вы хотите очистить свой организм, то достаточно будет поддерживать работу печени и почек. Об этом говорит зарегистрированный диетолог клиники Майо Кэтрин Зерацки.

Пять способов очистить тело от токсинов
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Как отмечает Кэтрин Зерацки из клиники Майо, при нормально функционирующих почках, печени, лёгких тело уже поддерживает нужный баланс с точки зрения очищения. И вот как об этом можно позаботиться.

Употребление большого количества воды. Вода - вещь, которая очень важна для здоровья почек. Благодаря ей почки избавляют кровь от отходов. Получение питательной пищи. Если у вас есть какие-то проблемы с печенью, то есть вероятность, что благодаря здоровому образу жизни печень сама восстановится. Доктор медицинских наук Энни Гинан рекомендует соблюдать средиземноморскую диету.

Поддержание здорового веса. Из-за избытка жира страдает печень. К тому же он может привести к развитию неалкогольной жировой болезни печени. Оптимальное количество сна. Нужно спать минимум 7 часов в сутки. Ян Лю из Ключевой лаборатории продуктов питания, питания и здоровья провинции Гуандун и Университета Сунь Ятсена в Гуанчжоу (Китай) подчёркивает, что из-за плохого ночного и длительного дневного сна сильно возрастает вероятность появления жировой болезни печени. А вот при умеренном улучшении качества сна этот риск снижается на 29 %. Спорт. Важно при этом делать физические упражнения регулярно.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

ЗОЖ,Ян Лю,
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