Врач рассказал, что убивает поджелудочную железу

Внезапные интенсивные боли во всей брюшной полости, изжога и приступы рвоты. Все эти симптомы могут свидетельствовать об остром панкреатите и требуют немедленной помощи врачей. Почему эта болезнь встречается все чаще и чем она опасна, в интервью MIR24.TV рассказала заслуженный врач России, профессор, главный врач ГКБ им. В.В. Виноградова и Родильного дома №4 Ольга Шарапова .

«Панкреатит – болезнь, которая может возникнуть и у молодых, и у людей среднего или пожилого возраста. И очень часто это заболевание поджелудочной приводит к смерти. Причина панкреатита чаще всего в неправильном питании – употребление острой и соленой пища, фастфуда, жирной пищи и алкоголя, – говорит врач. – В социальных сетях мы проводим опросы на тему того, о каких заболеваниях людям было бы интересно узнать. И именно информация о панкреатите заинтересовала огромное количество людей».

«Ведь многие люди действительно не знают, что важно для здоровья этого органа и что делать при панкреатите. Важно знать, что панкреатит может возникнуть даже после двух-трех ложек аджики, 10 соленых огурцов, 150-200 граммов водки, – объясняет специалист. – При этом совсем не обязательно постоянно есть чебуреки, бургеры, соле

К сожалению, «посадить» поджелудочную железу очень легко. Достаточно одного застолья. Все это очень индивидуально у каждого человека. К нам в больницу довольно часто скорая помощь привозит пациентов с острым панкреатитом. Только в прошлом году к нам доставили больше 200 человек с этим заболеванием. Несколько десятков из них прошли через отделение реанимации. А 12-15 человек ежегодно умирают, и их уже нельзя спасти».