Врач рассказал, что убивает поджелудочную железу

Внезапные интенсивные боли во всей брюшной полости, изжога и приступы рвоты. Все эти симптомы могут свидетельствовать об остром панкреатите и требуют немедленной помощи врачей. Почему эта болезнь встречается все чаще и чем она опасна, в интервью MIR24.TV рассказала заслуженный врач России, профессор, главный врач ГКБ им. В.В. Виноградова и Родильного дома №4 Ольга Шарапова.
«Панкреатит – болезнь, которая может возникнуть и у молодых, и у людей среднего или пожилого возраста. И очень часто это заболевание поджелудочной приводит к смерти. Причина панкреатита чаще всего в неправильном питании – употребление острой и соленой пища, фастфуда, жирной пищи и алкоголя, – говорит врач. – В социальных сетях мы проводим опросы на тему того, о каких заболеваниях людям было бы интересно узнать. И именно информация о панкреатите заинтересовала огромное количество людей».
По словам Ольги Шараповой, панкреатит является очень серьезным заболеванием поджелудочной железы.
«Ведь многие люди действительно не знают, что важно для здоровья этого органа и что делать при панкреатите. Важно знать, что панкреатит может возникнуть даже после двух-трех ложек аджики, 10 соленых огурцов, 150-200 граммов водки, – объясняет специалист. – При этом совсем не обязательно постоянно есть чебуреки, бургеры, соле
К сожалению, «посадить» поджелудочную железу очень легко. Достаточно одного застолья. Все это очень индивидуально у каждого человека. К нам в больницу довольно часто скорая помощь привозит пациентов с острым панкреатитом. Только в прошлом году к нам доставили больше 200 человек с этим заболеванием. Несколько десятков из них прошли через отделение реанимации. А 12-15 человек ежегодно умирают, и их уже нельзя спасти».
Чтобы не запустить болезнь поджелудочной железы, важно правильно питаться. По словам врача, нужно есть йогурты, пить молоко, супы на основе овощей, отварные овощи, пищу на пару, пить свежевыжатые соки и морсы. А также важно обращать внимание даже на малейшие сигналы вашего организма.
«Покалывание слева, вздутие живота, режущая боль в животе и боли тупого характера, температура, икота или отрыжка, а в запущенных стадиях – опоясывающая боль, тошнота, рвота и даже потеря сознания – все это говорит о проблемах с поджелудочной. При малейших симптомах я рекомендую обращаться к врачам, а при сильных болях – в скорую, – говорит Ольга Шарапова. – И помните, что только правильное питание поможет сохранить здоровье вашей поджелудочной железы. Ведь потерять его очень легко».