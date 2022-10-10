Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+19° в 
USD 62.31EUR 60.80
Войти в почту
2 часа назад

Учёные доказали: завтракать в 9:00 намного полезнее, чем в 13:00

Ferra.ruиещё 1

Результаты исследования, проведённого Brigham and Women's Hospital, показали, что те, у кого первый приём пищи был в 13 часов, а не в 9, были в целом более голодными, медленнее сжигали калории и быстрее накапливали жир. Все выводы, сделанные в рамках этой работы, были опубликованы в издании Cell Metabolism.

Ученые доказали: завтракать в 9:00 намного полезнее, чем в 13:00
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Учёные из Brigham and Women's Hospital попросили 16 человек, страдающих лишним весом, употреблять одни и те же продукты, но в соответствии с двумя разными графиками. Согласно одному из них, первый приём пищи был в начале дня, а согласно другому - на четыре часа позже: например, в 9:00 и в 13:00.

Также специалисты учитывали данные участников о голоде и аппетите, образцы их крови, температуру тела, расход энергии. У некоторых учёные даже взяли образцы жировой ткани.

Выяснилось, что из-за более позднего приёма пищи вероятность голода у людей увеличилась в более чем два раза. И когда они ели в конце дня, то в их организме было мало гормона лептина, который вырабатывается при чувстве сытости.

Помимо этого, из-за позднего завтрака у участников накапливался жир и сжигалось примерно на 60 калорий меньше.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители