Ученые доказали: завтракать в 9:00 намного полезнее, чем в 13:00

Результаты исследования, проведённого Brigham and Women's Hospital, показали, что те, у кого первый приём пищи был в 13 часов, а не в 9, были в целом более голодными, медленнее сжигали калории и быстрее накапливали жир. Все выводы, сделанные в рамках этой работы, были опубликованы в издании Cell Metabolism.

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Учёные из Brigham and Women's Hospital попросили 16 человек, страдающих лишним весом, употреблять одни и те же продукты, но в соответствии с двумя разными графиками. Согласно одному из них, первый приём пищи был в начале дня, а согласно другому - на четыре часа позже: например, в 9:00 и в 13:00.

Также специалисты учитывали данные участников о голоде и аппетите, образцы их крови, температуру тела, расход энергии. У некоторых учёные даже взяли образцы жировой ткани.

Выяснилось, что из-за более позднего приёма пищи вероятность голода у людей увеличилась в более чем два раза. И когда они ели в конце дня, то в их организме было мало гормона лептина, который вырабатывается при чувстве сытости.

Помимо этого, из-за позднего завтрака у участников накапливался жир и сжигалось примерно на 60 калорий меньше.