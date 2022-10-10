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26 минут назад

Врач предупредил о последствиях несвоевременного обращения к психиатру

Москва24

О негативных последствиях несвоевременного обращения к медспециалистам предупредил врач-невролог, психиатр Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова Минздрава РФ Руслан Исаев.

Чем опасны последствия несвоевременного обращения к психиатру
Фото: Москва24Москва24

По его словам, большинство людей, нуждающихся в помощи психиатров, боятся проходить лечение у медиков. Он отметил, что чаще всего нуждающиеся в помощи специалиста боятся негативных стереотипов относительно психических недугов.

Исаев поделился, что отказ от заболевшие объясняют страхом огласки диагноза. Кроме того, многие беспокоятся из-за постановки на учет. Эксперт подчеркнул, что диагнозы и процесс лечения находятся в строгой секретности.

Он рассказал, что прогрессирующая болезнь может стать причиной серьезных последствий и ухудшения качества жизни. Психиатр заявил, что грамотно подобранные препараты вместе с терапией способны купировать недуг.

"Доказано, что более 80% людей, страдающих от шизофренического расстройства, могут уменьшить симптомы и возможность рецидивов при помощи правильно подобранного лечения", – отметил Исаев в беседе с "Мослентой".

ЗОЖ,Руслан Исаев,Минздрав РФ,
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