Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+8° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
1 час назад

Выявлен оптимальный режим питания

Lenta.ruиещё 1

Команда ученых из Университета Бригама Янга в США выявила оптимальный режим питания. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Cell Metabolism, более поздний прием пищи существенно влияет на уровень голода.

Выявлен оптимальный режим питания
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В ходе работы специалисты отобрали 16 участников с избыточным весом, которых попросили есть одни и те же блюда, однако первая группа принимала пищу в начале дня, а вторая — на четыре часа позже. Например, испытуемые из первой выборки ели в девять часов утра, в час дня и в пять вечера, а из второй — в час дня, пять и девять вечера.

Добровольцы также регистрировали время своего голода и аппетита. Кроме того, у них взяли анализы крови, образцы жировой ткани, замерили их температуру и расход энергии. Оказалось, что более поздний прием пищи более чем в два раза увеличил вероятность голода из-за снижения гормона лептина, отвечающего за сытость. Вместе с тем медицинские исследования показали, что у участников из второй группы было более выраженное увеличение жира, а также более медленное сжигание калорий (примерно на 60 калорий меньше).

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители