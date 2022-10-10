Выявлен оптимальный режим питания

Команда ученых из Университета Бригама Янга в США выявила оптимальный режим питания. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Cell Metabolism, более поздний прием пищи существенно влияет на уровень голода.
В ходе работы специалисты отобрали 16 участников с избыточным весом, которых попросили есть одни и те же блюда, однако первая группа принимала пищу в начале дня, а вторая — на четыре часа позже. Например, испытуемые из первой выборки ели в девять часов утра, в час дня и в пять вечера, а из второй — в час дня, пять и девять вечера.
Добровольцы также регистрировали время своего голода и аппетита. Кроме того, у них взяли анализы крови, образцы жировой ткани, замерили их температуру и расход энергии. Оказалось, что более поздний прием пищи более чем в два раза увеличил вероятность голода из-за снижения гормона лептина, отвечающего за сытость. Вместе с тем медицинские исследования показали, что у участников из второй группы было более выраженное увеличение жира, а также более медленное сжигание калорий (примерно на 60 калорий меньше).