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2 часа назад

Употребление блюд с кориандром способствует снижению уровня холестерина

Слово и Дело

Кориандр — полезная для здоровья человека приправа, способствующая снижению уровня холестерина в крови. Об этом сообщает турецкое издание En Son Haber. Эксперты рассказали, как эта приправа влияет на организм.

Употребление блюд с кориандром способствует снижению холестерина
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Специалисты утверждают, что кориандр обладает антиоксидантными свойствами. Вещества, входящие в состав этой приправы, препятствуют образованию и накоплению жиров в организме. Кроме того, они помогают эффективно бороться с образованием бляшек в артериях.

Кориандр не только помогает снизить уровень холестерина в организме, но и поддерживает пищеварительную систему, считают врачи. Они рекомендуют добавлять эту приправу в блюда, чтобы увеличить аппетит, стимулировать нервную систему и предотвратить возникновение спазмов.

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