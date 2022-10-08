Употребление блюд с кориандром способствует снижению холестерина

Кориандр — полезная для здоровья человека приправа, способствующая снижению уровня холестерина в крови. Об этом сообщает турецкое издание En Son Haber. Эксперты рассказали, как эта приправа влияет на организм.

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Специалисты утверждают, что кориандр обладает антиоксидантными свойствами. Вещества, входящие в состав этой приправы, препятствуют образованию и накоплению жиров в организме. Кроме того, они помогают эффективно бороться с образованием бляшек в артериях.