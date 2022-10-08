Врач предупредила о серьезном вреде от переработок

Специалист отметила, что синдром хронической усталости постепенно возникает, когда человек работает по 6 часов, по две-три смены. Организм не может постоянно трудиться в таком режиме и дает сбой. Иммунная система сигнализирует об этом головной болью, начинаются сосудистые проблемы, развивается гипертония.

Чтобы подобных проблем не возникало, врач советует разделить сутки на 3 цикла по 8 часов (работа, отдых, сон). Если всё распределить правильно, то организм работает без сбоев и человек трудится в полную силу, не уставая.