Начать с себя: как найти баланс и радоваться жизни

Дети умеют радоваться жизни, но потом становятся взрослыми и почему-то теряют эту способность. Не все, конечно же, но многие. Ответственность, обязательства, нерешенные проблемы — все наваливается одно за другим, и кажется, что выхода нет. На самом деле вернуть ощущение счастья можно в любом возрасте, стоит лишь начать уделять себе должное внимание и осознать: наше психологическое состояние напрямую связано с физическим.
В 30 лет у человека появляются первые проблемы, на которые раньше он не обращал внимания и с которыми идет к врачу. Врач общей практики, кардиолог Денис Прокофьев выделяет две группы:
Кроме физического аспекта, страдает и психологический. После 30 лет обостряется синдром отложенной жизни.
Самый простой пример: некоторые откладывают жизнь до того момента, как похудеют, чтобы лишь после этого разрешить себе покупку новой одежды, поездку на море и так далее. То же самое касается и других важных моментов: окончания института, выхода на новую работу, покупки квартиры или машины. И пока это не случится, человек не позволяет себе радоваться, а покорно ждет. В результате жизнь превращается в ожидание, радость уходит. По мнению Вероники Сысоевой, все дело в том, что нас не учат идти к своим целям поэтапно и наслаждаться в процессе.
Первое и главное, что нужно понять: вы взрослый и лишь от вас зависит то, какой будет ваша жизнь. Не ждать, не витать в облаках, а действовать в границах возможностей. Причем не нужно думать, что цели, особенно глобальные, достигаются сразу. Нельзя в одночасье решить большую задачу и за один день достичь высоких результатов. Научитесь видеть цель перед собой и каждый день делать к ней те маленькие шаги, которые вам под силу. Здесь понадобятся упорство и дисциплина. Но при этом нельзя забывать о своем состоянии, важно чувствовать радость каждого дня и быть счастливым.
Если вы хотите улучшить качество жизни, почувствовать себя полным энергии, начните с внедрения правильных пищевых привычек и регулярных тренировок. Не ругайте себя за провалы, а хвалите за успехи — еще одну тренировку или полноценный завтрак.
Здоровый образ жизни, по словам Дениса Прокофьева, состоит из следующих аспектов:
Кроме того, что с помощью питания можно отрегулировать баланс белка, жиров, углеводов и калорий. Продукты, которые мы ежедневно включаем в рацион, могут помочь скорректировать привычные дефициты микроэлементов, например, магния и йода.
В России есть регионы с недостаточным содержанием йода в почве, растениях, воде, что может привести к поражению щитовидной железы у местных жителей. Замедление основного обмена, необъяснимое увеличение массы тела, повышение артериального давления, отеки, одутловатость лица, запоры, апатия, сонливость, слабость, утомляемость, снижение памяти и быстроты мышления интеллектуальных способностей, осиплость голоса, сухость кожи, ломкость волос — все это может быть вызвано недостатком йода.
Ольга Лушникова рекомендует включать в рацион печень трески, морские водоросли, морскую рыбу (хека, минтай, навагу, пикшу, сайду, треску, путассу), морепродукты, куриные яйца, фасоль, хурму, и, конечно же, йодированную соль.
Как только вы войдете в режим, то почувствуете, как много у вас стало энергии, вам захочется жить, работать и творить прекрасное.
Начинайте постепенно, не старайтесь выжать из организма максимум за одну тренировку, иначе быстро выдохнитесь и снова отложите новую жизнь на неопределенный срок. После 30 лет физическую нагрузку нужно увеличивать плавно, без стресса.
Не верьте тем, кто говорит, что после тренировки должно все болеть — это опасный миф. Тренироваться нужно без боли. Постепенно внедряйте следующие привычки:
А Вероника Сысоева напоминает, что смысл жизни человека в эмоциональном удовлетворении и развитии.
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