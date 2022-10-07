Начать с себя: как найти баланс и радоваться жизни

Дети умеют радоваться жизни, но потом становятся взрослыми и почему-то теряют эту способность. Не все, конечно же, но многие. Ответственность, обязательства, нерешенные проблемы — все наваливается одно за другим, и кажется, что выхода нет. На самом деле вернуть ощущение счастья можно в любом возрасте, стоит лишь начать уделять себе должное внимание и осознать: наше психологическое состояние напрямую связано с физическим.

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Что происходит

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В 30 лет у человека появляются первые проблемы, на которые раньше он не обращал внимания и с которыми идет к врачу. Врач общей практики, кардиолог Денис Прокофьев выделяет две группы:

проблемы ЖКТ: чаще всего обнаруживаются язвы, гастрит, обусловленные стрессовым фактором, приемом антибактериальных средств; проблемы с позвоночником: например, грыжи, появление которых связано с сидячим образом жизни, сидячей работой и снижением мышечного корсета спины.

«Но я хотел бы подчеркнуть, что человек подвержен заболеванию вне зависимости от возраста. Мы видим, что сахарный диабет, атеросклероз, кардиологические заболевания имеют склонность молодеть». Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

Кроме физического аспекта, страдает и психологический. После 30 лет обостряется синдром отложенной жизни.

«Синдромом отложенной жизни называют состояние, когда человек не живет здесь и сейчас, а постоянно думает о будущем — возможных событиях или достижениях». Вероника Сысоева Нарколог, психотерапевт

Самый простой пример: некоторые откладывают жизнь до того момента, как похудеют, чтобы лишь после этого разрешить себе покупку новой одежды, поездку на море и так далее. То же самое касается и других важных моментов: окончания института, выхода на новую работу, покупки квартиры или машины. И пока это не случится, человек не позволяет себе радоваться, а покорно ждет. В результате жизнь превращается в ожидание, радость уходит. По мнению Вероники Сысоевой, все дело в том, что нас не учат идти к своим целям поэтапно и наслаждаться в процессе.

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Что делать

Первое и главное, что нужно понять: вы взрослый и лишь от вас зависит то, какой будет ваша жизнь. Не ждать, не витать в облаках, а действовать в границах возможностей. Причем не нужно думать, что цели, особенно глобальные, достигаются сразу. Нельзя в одночасье решить большую задачу и за один день достичь высоких результатов. Научитесь видеть цель перед собой и каждый день делать к ней те маленькие шаги, которые вам под силу. Здесь понадобятся упорство и дисциплина. Но при этом нельзя забывать о своем состоянии, важно чувствовать радость каждого дня и быть счастливым.

«Как это объединить? Нужно разбавлять рутинную работу яркими событиями, встречами, свиданиями, поездками, путешествиями». Вероника Сысоева Нарколог, психотерапевт

Если вы хотите улучшить качество жизни, почувствовать себя полным энергии, начните с внедрения правильных пищевых привычек и регулярных тренировок. Не ругайте себя за провалы, а хвалите за успехи — еще одну тренировку или полноценный завтрак.

Здоровый образ жизни, по словам Дениса Прокофьева, состоит из следующих аспектов:

Физическая активность. Вид и сложность тренировок подбираются индивидуально в зависимости от состояния здоровья и целей, в целом должно получиться не менее 150 минут умеренной физической активности в неделю..

Питьевой режим. Не стремитесь выпить два литра за один прием, но старайтесь регулярно пить в течение дня.

Гигиена сна. Здесь важно не только количество, но и качество. Старайтесь ложиться раньше, исключите гаджеты как минимум за час до сна, спите в темноте, проветривайте спальню.

Правильное питание. Воспользуйтесь «правилом тарелки»: половину тарелки занимают овощи, четверть — мясо, птица, рыба, четверть — злаки, крупы.

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Кроме того, что с помощью питания можно отрегулировать баланс белка, жиров, углеводов и калорий. Продукты, которые мы ежедневно включаем в рацион, могут помочь скорректировать привычные дефициты микроэлементов, например, магния и йода.

«Любые стрессы увеличивают потребность в магнии: образуется большое количество катехоламинов (адреналин, норадреналин, дофамин), которые способствуют ускорению выведения магния из клеток. Адекватное поступление магния в организм повышает стрессоустойчивость. Особенно богаты магнием: ламинария, семена кунжута, мака, подсолнечника, тыквы, грецкий орех, бобовые, цельные злаки, различные отруби, морепродукты, твердые сыры, курага, чернослив».

Ольга Лушникова врач-терапевт, диетолог

В России есть регионы с недостаточным содержанием йода в почве, растениях, воде, что может привести к поражению щитовидной железы у местных жителей. Замедление основного обмена, необъяснимое увеличение массы тела, повышение артериального давления, отеки, одутловатость лица, запоры, апатия, сонливость, слабость, утомляемость, снижение памяти и быстроты мышления интеллектуальных способностей, осиплость голоса, сухость кожи, ломкость волос — все это может быть вызвано недостатком йода.

Ольга Лушникова рекомендует включать в рацион печень трески, морские водоросли, морскую рыбу (хека, минтай, навагу, пикшу, сайду, треску, путассу), морепродукты, куриные яйца, фасоль, хурму, и, конечно же, йодированную соль.

Как только вы войдете в режим, то почувствуете, как много у вас стало энергии, вам захочется жить, работать и творить прекрасное.

«Человек, который занимается физкультурой, более энергичен, потому что у него ускоряются все обменные процессы». Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

Начинайте постепенно, не старайтесь выжать из организма максимум за одну тренировку, иначе быстро выдохнитесь и снова отложите новую жизнь на неопределенный срок. После 30 лет физическую нагрузку нужно увеличивать плавно, без стресса.

Не верьте тем, кто говорит, что после тренировки должно все болеть — это опасный миф. Тренироваться нужно без боли. Постепенно внедряйте следующие привычки:

делайте зарядку по утрам, а по вечерам — упражнения, которые направлены на расслабление мышц

гуляйте на свежем воздухе каждый день не менее часа,

контролируйте осанку во время ходьбы и в положении сидя,

тренируйтесь умеренно, а не интенсивно,

носите правильную обувь — от обуви с узким мысом, на абсолютно плоской подошве или на высоком каблуке лучше отказаться.

А Вероника Сысоева напоминает, что смысл жизни человека в эмоциональном удовлетворении и развитии.

«Нет промежуточного варианта — есть либо развитие, либо деградация. И когда мы деградируем, счастья можно не ждать. Качество жизни будет всегда ухудшаться во всех сферах жизни. Нам самим нужно поменять отношение к жизни и детей воспитывать уже иначе — чтобы они перестали ждать, как это делаем мы и как это делали наши предки ». Вероника Сысоева Нарколог, психотерапевт

Что пригодится

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