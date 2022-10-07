Терапевт объяснила пользу горячей ванны для здоровья

Горячая ванна оказывает расслабляющий эффект и положительно влияет на нервную и сердечно-сосудистую системы, передает URA.RU со ссылкой на врача-терапевта, иммунолога Ирину Ярцеву.
По словам специалиста, такой эффект достигается за счет расширения сосудов по всему организму. Полезнее всего принимать ванну с морской солью и эфирными маслами.
«Когда человек зарождается, он находится в воде. Девять месяцев человек находится в водной среде. Погружаясь в ванну, наши рецепторы вспоминают, что когда-то была теплая и приятная жидкость вокруг», – отметила Ярцева.
Кроме того, ванна с горячей водой хорошо влияет на кожу, добавила врач. Она распаривается и начинает лучше дышать, а ороговевшие клетки легче смываются.
Ранее врач-терапевт Вера Сухова рассказала, кому нельзя принимать ванны. Это люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, тромбофлебитом, сахарным диабетом, миомой матки, кистой яичника.