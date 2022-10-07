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1 час назад

Терапевт объяснила пользу горячей ванны для здоровья

Мир24

Горячая ванна оказывает расслабляющий эффект и положительно влияет на нервную и сердечно-сосудистую системы, передает URA.RU со ссылкой на врача-терапевта, иммунолога Ирину Ярцеву.

Терапевт объяснила пользу горячей ванны для здоровья
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

По словам специалиста, такой эффект достигается за счет расширения сосудов по всему организму. Полезнее всего принимать ванну с морской солью и эфирными маслами.

«Когда человек зарождается, он находится в воде. Девять месяцев человек находится в водной среде. Погружаясь в ванну, наши рецепторы вспоминают, что когда-то была теплая и приятная жидкость вокруг», – отметила Ярцева.

Кроме того, ванна с горячей водой хорошо влияет на кожу, добавила врач. Она распаривается и начинает лучше дышать, а ороговевшие клетки легче смываются.

Ранее врач-терапевт Вера Сухова рассказала, кому нельзя принимать ванны. Это люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, тромбофлебитом, сахарным диабетом, миомой матки, кистой яичника.

ЗОЖ,Ирина Ярцева,
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