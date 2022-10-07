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1 час назад

Поздний ужин повышает аппетит в последующие 24 часа и замедляет метаболизм

FBM.ru

Американские ученые доказали, что поздний прием пищи способствует появлению чувства голода в течение 24 часов после еды. Кроме того, вредная привычка провоцирует медленное сжигание калорий и приводит к ожирению. В журнале Cell Metabolism опубликована статья, описывающая работу, проведенную специалистами из Гарвардской медицинской школы, Университета Мурсии, Массачусетской больницы общего профиля для женщин и других медицинских организаций США, которые попытались ответить на вопрос, почему поздний ужин так вреден.

Как поздний ужин влияет на аппетит в последующие 24 часа
Фото: FBM.ruFBM.ru

Ожирением страдают 650 миллионов взрослых людей во всем мире. В США это заболевание диагностируется у 42% населения. Исследователи в течение нескольких недель наблюдали за 16 пациентами, чей индекс массы тела (ИМТ) варьировался от избыточного веса до ожирения.

Каждому из участников было предписано принимать пищу в определенное время, а также был установлен режим сна и бодрствования. Добровольцы должны были фиксировать время и интенсивность чувства голода или, наоборот, сытости.

Участникам также ежедневно делали анализы крови, измеряли температуру и рассчитывали количество потребляемых калорий. Также была проведена биопсия жировой ткани. Результаты показали, что поздний ужин влияет на чувство голода и гормоны лептин и грелин, которые отвечают за желание поесть.

В частности, уровень лептина, который сигнализирует о сытости, снижался в течение следующих 24 часов после позднего ужина – по сравнению с ранним ужином. Кроме того, было обнаружено, что когда участники эксперимента ели позже, их организм медленнее сжигал калории и быстрее откладывал жир.

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