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1 час назад

Доктор Кашух: дефицит железа может сопровождаться усталостью и головокружением

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Екатерина Кашух – врач-эксперт компании “Гемотест”, кандидат медицинских наук, в интервью “Известиям” перечислила симптомы и причины дефицита железа в организме. По данным исследования компании, каждая десятая россиянка страдает от дефицита железа, и это не зависит от возраста. Специалист назвал симптомы, сопровождающие железодефицитную анемию, среди которых повышенная утомляемость, головокружение, ломкость ногтей и выпадение волос. Обычно это состояние может быть спровоцировано кровопотерей, сопровождающей обильные менструации.

Доктор Кашух объяснил, чем сопровождается дефицит железа
Фото: FBM.ruFBM.ru

В менопаузе оно может быть связано с кровотечениями в желудочно-кишечном тракте, отметил Кашух. Кроме того, дефицит железа может быть связан с нарушением его усвоения, что возможно при наличии воспаления в организме.

Потребность в этом микроэлементе особенно возрастает во время беременности, так как организм женщины использует его в процессе развития плода. Кроме того, неправильное питание может спровоцировать дефицит железа.

Для обеспечения организма железом врач рекомендует включить в свой рацион печень, рис, шпинат, чечевицу, яблоки, гранат и абрикосы. Она подчеркнула, что из общего количества железа, поступающего в организм, усваивается только около 10 процентов.

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