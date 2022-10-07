Доктор Кашух объяснил, чем сопровождается дефицит железа

Екатерина Кашух – врач-эксперт компании “Гемотест”, кандидат медицинских наук, в интервью “Известиям” перечислила симптомы и причины дефицита железа в организме. По данным исследования компании, каждая десятая россиянка страдает от дефицита железа, и это не зависит от возраста. Специалист назвал симптомы, сопровождающие железодефицитную анемию, среди которых повышенная утомляемость, головокружение, ломкость ногтей и выпадение волос. Обычно это состояние может быть спровоцировано кровопотерей, сопровождающей обильные менструации.

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В менопаузе оно может быть связано с кровотечениями в желудочно-кишечном тракте, отметил Кашух. Кроме того, дефицит железа может быть связан с нарушением его усвоения, что возможно при наличии воспаления в организме.

Потребность в этом микроэлементе особенно возрастает во время беременности, так как организм женщины использует его в процессе развития плода. Кроме того, неправильное питание может спровоцировать дефицит железа.