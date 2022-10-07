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2 часа назад

Диетолог Соломатина предупредила, что сладкая газировка повышает риск развития деменции

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что употребление сладкой газировки увеличивает риск развития деменции.

Диетолог предупредила об опасности газировки
Фото: RT на русскомRT на русском

В беседе с «Москвой 24» она объяснила, что сахар повреждает сосуды, в результате чего они сужаются, формируются атеросклеротические бляшки. Из-за этого ток крови к головному мозгу замедляется, нарушается его питание.

«Если нет кислорода, то всё плохо. Продукты обмена начинают отравлять сами же клетки головного мозга. Клетки страдают, они начинают плохо выполнять свои функции, посылают неадекватные сигналы», — уточнила Соломатина.

Для профилактики рисков деменции эксперт посоветовала употреблять напитки с антиоксидантами: чай, кофе, натуральные соки, смузи с черникой и голубикой.

Ранее врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов в беседе с URA.RU рассказал, что кофе помогает быстрее снять боль, если запивать им препараты группы НПВС (обезболивающие, жаропонижающие и противовоспалительные).

ЗОЖ,Алексей Водовозов,Елена Соломатина,
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