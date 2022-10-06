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3 часа назад

Кардиолог рассказала, почему утром нужно пить стакан воды с лимоном

Москва24

Врач-кардиолог Ольга Бокерия заявила, что вода с лимоном может улучшать обмен веществ и активизировать работу кишечника, сообщает радио КП.

Кардиолог рассказала, почему утром нужно пить стакан воды с лимоном
Фото: Москва24Москва24

Эксперт уточнила, что большинство людей думает, что из-за содержания в мякоти лимона кислоты при повышенной кислотности или при поражении ЖКТ можно сделать для организма хуже.

"На самом деле, лимон подвергается преобразованию при попадании в организм, он делает состав нашей внутренней среды более щелочным. Это позволяет лечить желудочно-кишечные заболевания, уменьшать их симптомы",

– рассказала врач.

Ранее терапевт, диетолог "СМ-Клиники" Елена Тихомирова заявила, что, выпивая стакан воды натощак, человек не только помогает организму проснуться и запустить внутренние обменные процессы, но и восполнить за ночь потерянное количество жидкости Врач также обратила внимание на то, что первый стакан воды может стать отличной профилактикой тромбоза. Кроме того, жидкая кровь более питательна для мозга и полезна для его работы.

ЗОЖ,Ольга Бокерия,
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