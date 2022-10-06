Кардиолог рассказала, почему утром нужно пить стакан воды с лимоном

Эксперт уточнила, что большинство людей думает, что из-за содержания в мякоти лимона кислоты при повышенной кислотности или при поражении ЖКТ можно сделать для организма хуже.

"На самом деле, лимон подвергается преобразованию при попадании в организм, он делает состав нашей внутренней среды более щелочным. Это позволяет лечить желудочно-кишечные заболевания, уменьшать их симптомы",

Ранее терапевт, диетолог "СМ-Клиники" Елена Тихомирова заявила, что, выпивая стакан воды натощак, человек не только помогает организму проснуться и запустить внутренние обменные процессы, но и восполнить за ночь потерянное количество жидкости Врач также обратила внимание на то, что первый стакан воды может стать отличной профилактикой тромбоза. Кроме того, жидкая кровь более питательна для мозга и полезна для его работы.