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1 час назад

Нейробиологи выяснили, что высокие уровни омега-3 могут делать людей умнее

Газета.Ru

Ученые из Техасского университета в Сан-Антонио выяснили, что продукты с омега-3-полиненасыщенными жирными кислотами могут быть связаны с более высокими когнитивными навыками в среднем возрасте. Исследование опубликовано в журнале Neurology.

Нейробиологи выяснили, что высокие уровни омега-3 могут делать людей умнее
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В исследовании приняли участие 2183 человека со средним возрастом 46 лет, у которых не было деменции или инсульта. У них измерили уровень омега-3 жирных кислот в эритроцитах, уровень когнитивных способностей и объем мозга. Даже с учитывая другие факторы, высокий уровень омега-3 был связан с более высокими средними баллами в тесте на абстрактное мышление, а также с более объемным гиппокампом — областью мозга, которая играет важную роль в памяти. Также ученые подтвердили известный эффект генетического варианта APOE-e4: у их носителей были ниже уровни омега-3 и меньше объем гиппокампа.

Работа обнаружила только ассоциацию, а не причинно-следственную связь, но все же доказывает необходимость дальнейших исследований. Результаты ученых могут лечь в основу профилактики деменции с помощью диеты, особенно у носителей APOE-e4.

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