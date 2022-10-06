Уролог рассказал, чем опасен холод для мужского здоровья

Врач-уролог, заведующий отделением урологии больницы им. В. В. Виноградова Сергей Беломытцев рассказал, чем опасен холод для мужского здоровья. Об этом сообщается в соцсетях учреждения.

Фото: Твоя Газета Твоя Газета

Как отмечает медик, число урологических пациентов в холодное время года значительно увеличивается. Особенно уязвимы мужчины, подверженные хроническим простатитам.

Стоит понимать, что переохлаждение способствует снижению местного иммунитета, что пагубно сказывается на состоянии предстательной железы. Поэтому сильной половине человечества стоит внимательно следить за первыми признаками болезни. Так, простатит проявляется дискомфортом при мочеиспускании, чувством инородного тела в промежности, тянущими болями внизу живота.