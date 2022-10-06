Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+15° в 
USD 59.40EUR 58.06
Войти в почту
3 часа назад

Врач-уролог больницы №64 рассказал, чем опасен холод для мужского здоровья

Твоя Газета

Врач-уролог, заведующий отделением урологии больницы им. В. В. Виноградова Сергей Беломытцев рассказал, чем опасен холод для мужского здоровья. Об этом сообщается в соцсетях учреждения.

Уролог рассказал, чем опасен холод для мужского здоровья
Фото: Твоя ГазетаТвоя Газета

Как отмечает медик, число урологических пациентов в холодное время года значительно увеличивается. Особенно уязвимы мужчины, подверженные хроническим простатитам.

Стоит понимать, что переохлаждение способствует снижению местного иммунитета, что пагубно сказывается на состоянии предстательной железы. Поэтому сильной половине человечества стоит внимательно следить за первыми признаками болезни. Так, простатит проявляется дискомфортом при мочеиспускании, чувством инородного тела в промежности, тянущими болями внизу живота.

«Чтобы этого избежать, одевайтесь по погоде, не сидите на холодном и не переохлаждайте ноги, а при возникновении неприятных симптомов — обращайтесь к врачу», — рекомендует Сергей Беломытцев.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители