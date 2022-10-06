Жителям Подмосковья рассказали о борьбе со стрессом

Многим людям известно состояние волнения, когда трясутся руки, горят уши, краснеет лицо, кружится голова, сильно бьется сердце и становится сложно дышать. О том, что делать в таких случаях, рассказал главный врач Центральной клинической психиатрической больницы им. Ф.А.Усольцева Антон Масякин. Подробности сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

«Существует несколько действенных техник, позволяющих быстро перестать волноваться. Самый простой вариант: глубоко вдохните носом, считая до пяти, чтобы легкие полностью наполнились кислородом, а живот «раздулся», а потом сделайте еще более глубокий выдох ртом, считая до шести, «выталкивая» брюшными мышцами воздух. Важно, чтобы выдох занимал больше времени, чем вдох. Повторите 9-10 раз, мысленно представляя, как воздух попадает в ваши легкие и покидает их. Кислород, поступая в мозг, даёт возможность ему эффективно работать, а значит, вы будете спокойнее воспринимать ситуацию и логически мыслить»,

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- раскрывает первый секрет Масякин.

Второе упражнение — это дыхание с чередованием ноздрей. Нужно сесть в удобную позу с прямой спиной и делать глубокие вдохи и выдохи. При этом вдыхать надо через правую ноздрю, прикрывая левую, а выдыхать левой. Затем следует поменять ноздри при этом действии. Так подышать стоит минут 5-10, представляя, что вы выдыхаете из себя все негативное.

Многим помогает физическая активность. Как только чувство тревоги «накрывает», нужно двигаться. Помогут любые движения и переключение мыслей. Волнение приводит к дрожи и напряжению, которое можно сбросить еще более сильным напряжением. Например, сжать кулак и держать так его до упора. Или также поступить со всем телом. Когда у организма не останется сил для такого напряжения, он начнет сам расслабляться, улучшая общее состояние. Можно сочетать эту методику с дыхательными упражнениями — глубокий вдох-выдох.

Важным считается переключение внимание со своей тревоги. Это могут быть любые действия, которые принесут пользу — изучение окружающей обстановки, деталей интерьера или просмотр журнала. В эти моменты надо проговаривать про себя, что видите, но не торопитесь. Подумайте о цвете, форме, размере, составе предмета. Это тоже позволить снизить накал эмоций.

«В минуты волнения представьте себе место, в котором спокойно, тихо, уютно и безопасно. Это может быть берег моря или уголок сада, комната в башне замка или бабушкин дом. Главное, чтобы там вы чувствовали себя комфортно. Визуализация — прекрасный способ расслабления. Если вы не очень хорошо умеете это делать, найдите картинку или фотографию такого тихого места. Эффект увеличится, если при этом вы начнете описывать словами свои ощущения, создавая позитивный настрой: «Мне хорошо, я спокоен, здесь тихо и уютно, я расслаблен и безмятежен». Немного попрактиковавшись, вы научитесь вызывать это состояние одним воспоминанием о приятном месте»,