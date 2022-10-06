Идеальный утренний напиток, способный разжижать кровь

Эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова рассказала в своем Telegram-канале о том, какой должна быть вода, чтобы защитить человека от болезней сердца. Информацией поделилась “Российская газета”.

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“Хорошая гидратация организма может предотвратить или замедлить прогрессирование изменений в сердце. Помните, что сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти в цивилизованном мире”, – говорит специалист.

Она ссылается на исследования, в ходе которых эксперты обнаружили, что постоянная жажда или недостаточное потребление воды на регулярной основе повышает риск развития хронических проблем с сердцем. Причина в том, что вода помогает разжижать кровь, тем самым снижая нагрузку на сердце и сосуды, а также выводит из организма токсины.

Но при этом необходимо соблюдать несколько простых правил. В частности, вода не должна быть слишком холодной или газированной. Температура воды должна быть около 40 градусов. Именно в таком виде она наиболее благоприятна для организма.