Роспотребнадзор назвал необходимые для укрепления иммунитета овощи и фрукты

Специалисты Роспотребнадзора сообщили, что для укрепления иммунитета осенью организму необходимы витамины, содержащиеся в овощах и фруктах. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Фото: runews24.ru runews24.ru

Самые полезные овощи - лук и чеснок. Врачи рекомендуют съедать не менее половины сырой луковицы в день, желательно целиком. Еще один полезный овощ в осенний период - кабачки. Особенно рекомендуется есть людям, страдающим анемией.

Помидоры также полезны, потому что в них содержится магний, который укрепляет сердечную мышцу и сосуды. Кроме того, помидоры содержат кальций, который поддерживает здоровье костей, и йод, который помогает синтезировать гормоны, регулирующие функционирование всего организма.