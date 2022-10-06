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1 час назад

Роспотребнадзор назвал необходимые для укрепления иммунитета овощи и фрукты

runews24.ru

Специалисты Роспотребнадзора сообщили, что для укрепления иммунитета осенью организму необходимы витамины, содержащиеся в овощах и фруктах. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Роспотребнадзор назвал необходимые для укрепления иммунитета овощи и фрукты
Фото: runews24.rurunews24.ru

Самые полезные овощи - лук и чеснок. Врачи рекомендуют съедать не менее половины сырой луковицы в день, желательно целиком. Еще один полезный овощ в осенний период - кабачки. Особенно рекомендуется есть людям, страдающим анемией.

Помидоры также полезны, потому что в них содержится магний, который укрепляет сердечную мышцу и сосуды. Кроме того, помидоры содержат кальций, который поддерживает здоровье костей, и йод, который помогает синтезировать гормоны, регулирующие функционирование всего организма.

Среди фруктов лидирует по пользе лимон, он полон витаминов C и D. Осенью и зимой рекомендуется съедать три-четыре дольки этого цитрусового ежедневно.

ЗОЖ,Роспотребнадзор,
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