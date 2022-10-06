Роспотребнадзор назвал необходимые для укрепления иммунитета овощи и фрукты

Специалисты Роспотребнадзора сообщили, что для укрепления иммунитета осенью организму необходимы витамины, содержащиеся в овощах и фруктах. Об этом сообщает "Петербургский дневник".
Самые полезные овощи - лук и чеснок. Врачи рекомендуют съедать не менее половины сырой луковицы в день, желательно целиком. Еще один полезный овощ в осенний период - кабачки. Особенно рекомендуется есть людям, страдающим анемией.
Помидоры также полезны, потому что в них содержится магний, который укрепляет сердечную мышцу и сосуды. Кроме того, помидоры содержат кальций, который поддерживает здоровье костей, и йод, который помогает синтезировать гормоны, регулирующие функционирование всего организма.
Среди фруктов лидирует по пользе лимон, он полон витаминов C и D. Осенью и зимой рекомендуется съедать три-четыре дольки этого цитрусового ежедневно.