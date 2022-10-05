Эстрогены: что они могут сделать с мужчиной

Эстрогены традиционно считаются женскими половыми гормонами. Но на самом деле эти стероидные гормоны вырабатываются и в женском, и в мужском организме. Какое же влияние они оказывают на мужчин?
В организме мужчин эстрогены вырабатывают яичники и кора надпочечников. Количество их значительно ниже, чем у женщин, но они тоже выполняют определенную функцию.
Эстрогены бывают разных видов. Самым активным из них является эстрадиол, который образуется из тестостерона под влиянием фермента ароматазы. Эстрадиол регулирует работу нервной системы, наряду с тестостероном обеспечивает рост мышечной ткани, поддерживает в организме нормальный уровень «полезного» холестерина, отвечает за либидо. В норме содержание эстрогенов у представителей сильного пола не должно превышать 15-60 пг/мл.
С возрастом гормональный баланс мужчины меняется, и уровень выработки эстрогенов начинает расти, а уровень тестостерона, напротив, падает. Это приводит к довольно неприятным последствиям. Причиной может быть не только возраст, иногда гормональный дисбаланс наблюдается и у совсем молодых парней.
Одной из основных причин повышения уровня эстрогенов являются лишний вес и ожирение. Дело в том, что в жировой ткани накапливается фермент ароматаза, превращающий тестостерон в эстрогены.
Еще один фактор, провоцирующий высокое содержание эстрогенов, – употребление определенных продуктов. Прежде всего, это пиво. В состав столь популярного в мужской среде напитка входит хмель, который является сильнейшим фитоэстрогеном.
Кроме того, повышению уровня эстрогенов способствуют кофе и кофеиносодержащие напитки, соя и бобовые, злоупотребление жареной, мясной, острой и сладкой пищей.
В медицине повышенный уровень эстрогенов называется «гиперэстрогенемией». Провоцировать ее могут и опухоли надпочечников и яичек, приводящие к «перепроизводству» эстрогенов, и генетические заболевания, например, синдром Клайнфельтера, который приводит к гибели клеток мужских яичек и снижению выработки тестостерона. Уровень эстрогенов может быть повышен и при тяжелых заболеваниях печени – циррозе или гепатите.
Это развитие ожирения по женскому типу - в области бедер и живота; рост и обвисание грудных желез – гинекомастия; расстройства половой функции; уменьшение наружных половых органов и волосяного покрова; повышение тембра голоса. Могут наблюдаться повышенное давление, мигрени.
Прежде всего, необходимо выявить количество этих гормонов в крови и выяснить причину гиперэстрогенемии. В зависимости от этого медики дают следующие рекомендации:
- избегать стрессов;
- соблюдать сбалансированный режим питания;
- ограничить в своем рационе кофе, алкоголь, а также продукты, богатые растительными эстрогенами;
- повысить уровень физической активности, так как занятия спортом способствуют выработке тестостерона;
- отказаться от приема препаратов, влияющих на гормональный фон;
- принимать витамины и минералы, содержащие железо, медь, цинк, селен и другие элементы, нормализующие гормональные процессы в печени.
Врач может выписать также специальные препараты, регулирующие производство эстрогенов. Иногда может быть показано удаление опухолей, провоцирующих усиленную выработку этих гормонов.