Названы способы снизить риск появления опасных болезней в старости

Способы снизить риск появления опасных болезней в старости назвала «Мосленте» врач общей практики, anti-age-терапевт, дерматолог, косметолог, врач профилактической и восстановительной медицины, геронтолог, главный врач клиники PREVENTAmed, член Ассоциации врачей интегральной превентивной и антивозрастной медицины «ПревентЭйдж» Елена Кудашкина.

Фото: Мослента Мослента

«Чтобы избежать серьезных недугов, нужно ответственно подходить к своему здоровью, регулярно обследоваться у врачей, правильно питаться, вести активный образ жизни и отказаться от вредных привычек. Так вы сможете поддерживать свой организм в норме, предотвратить болезни и продлить молодость на долгое время», — заявила она.

Видео дня

Кудашкина добавила, что с возрастом у людей повышается риск возникновения опасных болезней, в сочетании друг с другом постепенно разрушающих организм. Ситуацию можно изменить к лучшему, если регулярно заниматься профилактикой, предупреждать патологии или выявлять их на ранних стадиях, когда шансы на полное выздоровление максимально высоки. В этом, по ее словам, может помочь превентивная медицина.

Терапевт объяснила, что главный принцип профилактической (превентивной) медицины — не ждать, пока болезнь появится и начнет прогрессировать, а заранее ее предупреждать.

«Фраза "заболевание проще предупредить, чем потом заниматься лечением" знакома большинству из нас, но мало кто придерживается такого принципа в жизни. Превентивная медицина как раз позволяет снизить риски болезней и их осложнений, укрепить организм и долго оставаться молодым, независимо от биологического возраста», — сказала Кудашкина.

При этом пациент активно участвует в процессе, подчеркнула собеседница «Мосленты»: с помощью специалиста он изучает свой организм, корректирует образ жизни, учится самостоятельно управлять здоровьем. Для каждого человека разрабатывается индивидуальная программа лечения.

«Заботиться о своем здоровье должны все люди, и возраст здесь не имеет значения. Ведь опасные заболевания могут возникнуть не только у взрослых, зрелых или пожилых людей, но и у молодежи», — предупредила Кудашкина.

Она уточнила, что в 20-30 лет, как правило, стоит проводить профилактику хронических болезней, корректировать режим дня и питание. Пациентам в возрасте 40-50 лет будет полезно укрепить иммунную систему, нормализовать гормональный фон, найти и вылечить уже появившиеся недуги. После 60 лет, по словам врача, особенно важно предупредить развитие онкологии, остеопороза, саркопении и других возрастных проблем.