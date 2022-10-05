Стоматолог Багавиева назвала разрушающие пломбы факторы

Третий фактор, влияющий на долговечность пломбы, бруксизм.
Есть несколько факторов, которые могут разрушить пломбу. По словам врача-стоматолога, кандидата медицинских наук Светланы Багавиевой, основной причиной, которая значительно сокращает срок службы пломбы, является зубной налёт. Если его не убрать с запломбированного зуба, частички налёта и микробиоты проникают на границу между пломбой и зубом, запуская кариозный процесс, говорит врач.
Еще один важный фактор – неправильный прикус и бруксизм, при которых наблюдается стираемость зубной эмали. То же может произойти и с пломбой. В других случаях при скрежетании пломба может попросту отколоться.
Курение также сокращает срок службы пломбы и меняет ее цвет. Отбелить их с помощью обычной пасты не получится, поэтому придется делать профессиональную чистку или полностью менять пломбу, предупредила стоматолог.