Стоматолог Багавиева назвала разрушающие пломбы факторы

Третий фактор, влияющий на долговечность пломбы, бруксизм.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Есть несколько факторов, которые могут разрушить пломбу. По словам врача-стоматолога, кандидата медицинских наук Светланы Багавиевой, основной причиной, которая значительно сокращает срок службы пломбы, является зубной налёт. Если его не убрать с запломбированного зуба, частички налёта и микробиоты проникают на границу между пломбой и зубом, запуская кариозный процесс, говорит врач.

Еще один важный фактор – неправильный прикус и бруксизм, при которых наблюдается стираемость зубной эмали. То же может произойти и с пломбой. В других случаях при скрежетании пломба может попросту отколоться.