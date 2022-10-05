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1 час назад

Психолог рассказала, что такое нарколепсия

Вечерняя Москваиещё 1

Врач-психотерапевт, психолог, сомнолог Елена Колесниченко рассказала, что такое нарколепсия. Это расстройство, при котором нарушаются процессы бодрствования и сна.

Психолог рассказала, что такое нарколепсия
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Специалисты определяют два типа такой проблемы. Нарколепсия первого типа связана с симптомом катаплексии (это состояние обычно связано с внезапной потерей тонуса мышц). У таких людей отмечается низкий уровень орексина/гипокретина — химического вещества, помогающего контролировать бодрствование.

Нарколепсия второго типа похожа по своим симптомам на первый тип, но при этом при исследованиях не отмечается отсутствие потери мышечного тонуса или низкий уровень указанных веществ.

Объяснить, почему развивается такая проблема, ни врачи, ни ученые пока точно не могут. Часто заболевание возникает после травм головы, вирусных заболеваний. Также имеет большое значение наследственный фактор, передает aif.ru.

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