Болит поясница после сна: возможные причины

Если сразу же после пробуждения вы испытываете боли в пояснице, то это может указывать на проблемы с внутренними органами или то, что вы перетрудились. Как выявить проблему «ФедералПресс» рассказал врач-невролог Роман Люкманов.

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«Спектр проблем может быть широким. Зависит от возраста, от хронических или перенесенных заболеваний. Любую боль должен найти специалист», – отметил специалист.

Если все же разбираться в возможных причинах, то стоит сначала вспомнить, не было ли в последние дни тяжелых для вас нагрузок. Боль может быть объяснима, если вы с непривычки чем-то занимались, например, сходили в спортзал.

Если же такого нет, а вы здоровы, то это может указывать на больные почки или проблемы других внутренних органов, объясняет Роман Люкманов.

Если человек в возрасте, работает преимущественно сидя и имеет лишний вес, то это может быть межпозвоночная грыжа. В любом случае нужно обратиться к врачу общей практики, который отправит вас к более узкому специалисту.

Профилактика у этого конечно же есть: спать на нормальной кровати, нагрузки переносить эргономично, без асимметричных поз и не поднимать вес больше, чем можете позволить. Утром после пробуждения можно повисеть на турнике, сделать гимнастику с наклонами.