Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+12° в 
USD 58.79EUR 56.17
Войти в почту
2 часа назад

Болит поясница после сна: возможные причины

РИА "ФедералПресс"

Если сразу же после пробуждения вы испытываете боли в пояснице, то это может указывать на проблемы с внутренними органами или то, что вы перетрудились. Как выявить проблему «ФедералПресс» рассказал врач-невролог Роман Люкманов.

Болит поясница после сна: возможные причины
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Спектр проблем может быть широким. Зависит от возраста, от хронических или перенесенных заболеваний. Любую боль должен найти специалист», – отметил специалист.

Если все же разбираться в возможных причинах, то стоит сначала вспомнить, не было ли в последние дни тяжелых для вас нагрузок. Боль может быть объяснима, если вы с непривычки чем-то занимались, например, сходили в спортзал.

Если же такого нет, а вы здоровы, то это может указывать на больные почки или проблемы других внутренних органов, объясняет Роман Люкманов.

Если человек в возрасте, работает преимущественно сидя и имеет лишний вес, то это может быть межпозвоночная грыжа. В любом случае нужно обратиться к врачу общей практики, который отправит вас к более узкому специалисту.

Профилактика у этого конечно же есть: спать на нормальной кровати, нагрузки переносить эргономично, без асимметричных поз и не поднимать вес больше, чем можете позволить. Утром после пробуждения можно повисеть на турнике, сделать гимнастику с наклонами.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что ученые из Австралии разработали новые рекомендации по лечению острых болей в пояснице.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители