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2 часа назад

Нужно ли замачивать орехи: видео

Стелла Шмель

Бытует мнение, что перед приемом в пищу орехи необходимо замочить в воде на несколько часов. Дело в том, что фитиновая кислота в необработанных орехах не дает усваиваться полезным витаминам и минералам. Но помогает ли горячая вода на самом деле расщепить фитиновую кислоту?

Врач Сергей Малоземов рассказал, что особого эффекта от замачивания ожидать не стоит.

Уровень фитиновой кислоты при таком виде обработки практически не меняется. На деле, повлиять на уровень содержания фитиновой кислоты в орехах может сильная термическая обработка или проращивание.

Подробности смотрите в видео.

Ранее "Рамблер" рассказывал о полезных свойствах имбиря, а также о том, кому он противопоказан.

ЗОЖ,Видео,Сергей Малоземов,
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