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57 минут назад

Чем опасно употребление растительных жиров

Слово и Дело

Растительные жиры могут оказывать негативное влияние на здоровье человека, провоцируя опасные заболевания, в том числе атеросклероз и диабет. Об этом предупредил диетолог Михаил Гинзбург.

Чем опасно употребление растительных жиров
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

По словам специалиста, полезными растительными жирами считаются оливковое и льняное масло, если эти продукты употреблять в умеренных количествах. Безопасная норма составляет около 20 граммов в день.

«Плохие растительные жиры — пальмовое масло и богатые омега жирными кислотами масла — подсолнечное, кукурузное и соевое. Что касается последних, то их присутствие в нашем питании при западной диете здорово повысилось», — заявил Гинзбург в интервью NEWS.ru.

Употребление этих продуктов зачастую связывают с различными недугами, в том числе возрастными болезнями. Например, повышается риск возникновения атеросклероза, сахарного диабета, гипертонии, психических расстройств.

ЗОЖ,Михаил Гинзбург,
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