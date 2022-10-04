Чем опасно употребление растительных жиров

Растительные жиры могут оказывать негативное влияние на здоровье человека, провоцируя опасные заболевания, в том числе атеросклероз и диабет. Об этом предупредил диетолог Михаил Гинзбург.

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По словам специалиста, полезными растительными жирами считаются оливковое и льняное масло, если эти продукты употреблять в умеренных количествах. Безопасная норма составляет около 20 граммов в день.

«Плохие растительные жиры — пальмовое масло и богатые омега жирными кислотами масла — подсолнечное, кукурузное и соевое. Что касается последних, то их присутствие в нашем питании при западной диете здорово повысилось», — заявил Гинзбург в интервью NEWS.ru.